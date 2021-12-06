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Arif Kızılyalın’a Cumhuriyet görevi

Tam 37 yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Arif Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği'ne vekaleten atandı. Kızılyalın Ekonomi Gazetecileri Derneği, Türkiye Gazetecileri Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi basın kuruluşlarında önemli görevler üstlendi.

Arif Kızılyalın’a Cumhuriyet görevi

Basın dünyasının sevilen isimlerinden Arif Kızılyalın’a uzun süredir çeşitli görevlerde bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi’nde yeni bir görev verildi. Cumhuriyet’te yapılan yeni görevlendirme ile Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği’ne vekaleten atandı. Cumhuriyet’te 37 yıldır çeşitli kademelerde çalışan Arif Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine vekâleten atanması ile ilgili duyuru gazete yaptı.

Gazetemizin spor servisinde 1984’te çalışmaya başlayan, ardından ekonomi servisinde bir süre görev yapan Kızılyalın, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünü bitiren Kızılyalın’ın TGC, TSYD gibi meslek kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Arif Kızılyalın  Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin üyesi ve onur kurulunda görev yapıyor. Kızılyalın’ın Cumhuriyet Kitapları’ndan “Galatasaray Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arif KızılyalınCumhuriyet
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