Arif Kızılyalın’a Cumhuriyet görevi

Basın dünyasının sevilen isimlerinden Arif Kızılyalın’a uzun süredir çeşitli görevlerde bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi’nde yeni bir görev verildi. Cumhuriyet’te yapılan yeni görevlendirme ile Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği’ne vekaleten atandı. Cumhuriyet’te 37 yıldır çeşitli kademelerde çalışan Arif Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine vekâleten atanması ile ilgili duyuru gazete yaptı.

Gazetemizin spor servisinde 1984’te çalışmaya başlayan, ardından ekonomi servisinde bir süre görev yapan Kızılyalın, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünü bitiren Kızılyalın’ın TGC, TSYD gibi meslek kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Arif Kızılyalın Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin üyesi ve onur kurulunda görev yapıyor. Kızılyalın’ın Cumhuriyet Kitapları’ndan “Galatasaray Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.