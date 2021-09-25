Arılardan Cildinize Eşsiz Bir Dokunuş Patentli özütleme yöntemi ve inovasyon projeleriyle 38 farklı ülkede ödüle layık görülen BEE’O arı zehri, arı sütü, ham bal ve saf Anadolu propolisini bir araya getirerek temiz içerikli kırışıklık karşıtı anti-aging cilt bakım serisini geliştirdi. Feriye Palace’ta düzenlenen BEE’O APIBEAUTY lansmanında BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Dr. Ender Saraç; arı zehri mucizesini ve ciltteki yenileyici etkisini anlattı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:02