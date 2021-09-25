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Arılardan Cildinize Eşsiz Bir Dokunuş

Patentli özütleme yöntemi ve inovasyon projeleriyle 38 farklı ülkede ödüle layık görülen BEE’O arı zehri, arı sütü, ham bal ve saf Anadolu propolisini bir araya getirerek temiz içerikli kırışıklık karşıtı anti-aging cilt bakım serisini geliştirdi. Feriye Palace’ta düzenlenen BEE’O APIBEAUTY lansmanında BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Dr. Ender Saraç; arı zehri mucizesini ve ciltteki yenileyici etkisini anlattı.

Arılardan Cildinize Eşsiz Bir Dokunuş
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Anahtar Kelimeler:
#beeo#aslı Elif Tanuğur Samancı#taylan Samancı#ender Saraç#anti Aging Kırışıklık Karşıtı
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