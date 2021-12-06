Aroma’ya güvenilirlik ödülü

Pandemi ile birlikte çalışmalarına hız veren Güvenilir Ürün Platformu 15 bin işletmeye verdiği eğitimden sonra dün Bayim Olur musun Fuarı’da yaptığı etkinlikte çok önemli isimleri biraraya getirdi ve daha güvenilir İstanbul paydasında buluşturdu.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, yerel yönetimler ve çok sayıda kurum ile yaptığı işbirliği ile 15 bin işletmeye güvenilirlik eğitim veren Güvenilir Ürün Platformu’nun Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Güvenilir İstanbul2023 etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlikte güvenilirlik konusunda çalışma yapan kurum ve kişilere ödüller takdim edildi. Bu çerçevede Aroma meyve suyu pazarındaki istikrarlı gidişi ve yaptığı çalışmalarla ödülü değer görüldü. Ödülü Yönetim Kurulu Başkana Mahmut Atom Duruk aldı.

KİM NE DEDİ

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte konuşan İstanbul Halk Ekmek Mütevelli Heyet Başkan Vekili Özgen Nama önümüzdeki günlerde Avrupa’nın en büyük ekmek fabrikası açacaklarını belirterek, “Burada herkesin hayali olan ekşi maya ekmek yapacağız” dedi.

Beltur Genel Müdürü Osman Cenk Akın, “Alımları çok sıkı tuttuklarını belirterek, en iyisini alıp vatandaşla buluşturuyoruz. Kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İstanbul halkına en iyisi sunmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Güvenilirliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü de “Ben evde torunlarıma yedirmediğimi müşteriye satmam bu nedenle yıllardır en çok tercih edilen oluyoruz” diye konuştu.

İBB Bilişim Daire Başkanı Dr.Erol Naim Özgüner güvenilirliğin bilişimde çok öne çıktığını belirterek, “Güvenlik güvenilirlik siber alandan geçiyor” değerlendirmesini yaptı.

Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer ise “güvenilirlik markalaşmaya büyük katkı yapıyor” diyerek bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

• TEMPO CEO'SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL AKAR – TEKNOLOJİDE GÜVENİLİRLİK ÖDÜLÜ

• ORGE ELEKTRİK CEO'SU NEVHAN GÜNDÜZ – GÜVENİLİRLİKLE HAYATI KOLAYLAŞTIRMA ÖDÜLÜ

• TOYOTA TÜRKİYE CEO'SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ HAYDAR BOZKURT – OTOMOTİVİN GÜVENİLİR İSMİ ÖDÜLÜ

• AROMA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MAHMUT ATOM DURUK – GÜVENİLİR GIDA ÖDÜLÜ

• ELOPAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SANDAL – GÜVENİLİR TARIM ÖDÜLÜ

• MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ – GÜVENİLİR YEREL YÖNETİM ÖDÜLÜ – ÖDÜLÜ MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI SAVAŞ EROĞLU ALDI

• UFRAD GENEL BAŞKANI MUSTAFA AYDIN – GÜVENİLİR EĞİTİM GÜVENİLİR BAYİLİK ÖDÜLÜ

• İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL – GÜVENİLİR YEREL YÖNETİCİ ÖDÜLÜ

• BEE'O KURUCUSU VE GENEL MÜDÜRÜ ASLI ELİF TANUĞUR SAMANCI – ARI ÜRÜNLERİNDE GÜVENİLİRLİK ÖDÜLÜ

• BOĞAZİÇİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ ETHEM PİŞKİN – GÜVENİLİR TESİS YÖNETİMİ ÖDÜLÜ

• İSTANBUL OTOGARI GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTİN BEŞLİ – GÜVENİLİR OTOGAR ÖDÜLÜ

• KURŞUNLU HAN GENEL MÜDÜRÜ CEM DİLİMEL - GÜVENİLİR MEKAN ÖDÜLÜ

• ECA ISI GRUBU PAZARLAMA MÜDÜRÜ ATAKAN UNAN – GÜVENİLİR MARKA ÖDÜLÜ

• BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLHAN DOĞAN – GÜVENİLİR ÇEVRE ÖDÜLÜ

• TOBB TEKİRDAĞ KADIN GİRİŞİMCİLER İCRA KOMİTESİ BAŞKANI AYNUR ÇEŞMELİLER – GÜVENİLİR KOOPERATİF ÖDÜLÜ

• EDİRNE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKAN HAKAN İNCİ – GÜVENİLİR İŞ İNSANI ÖDÜLÜ

• KASTAMONU KADIN DERNEĞİ BAŞKANI EMİNE ÇELİK – KADIN HAREKETİNE KATKI ÖDÜLÜ

• THE PRO ECO BAŞKANI MESUT DEMİR – GÜVENİLİR ÜRÜN ÖDÜLÜ

• DÜNYA GAZETESİ BURCU KÖSEM – GÜVENİLİR İLETİŞİM ÖDÜLÜ



