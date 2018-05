ASELSAN'ın ikincil halka arzında talep toplanacak

İSTANBUL (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacağını belirterek, "Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ve şu anda dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'inci sırada olan ASELSAN, ikincil halka arzı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Görgün, 2017 sonu itibarıyla net karını 1 milyar 388 milyon TL'ye ulaştıran ASELSAN'ın elindeki iş hacmini (backlog) 6 milyar 800 milyon dolara çıkardığını ve bu yılın mart sonu itibarıyla 2022 yılına kadar imzalanmış 7 milyar 500 milyon dolar tutarında sözleşmelerinin bulunduğunu söyledi.

2017 yıl sonu cirosu 5 milyar 360 milyon TL'ye ulaşan ASELSAN'ın, satışlarının yüzde 52'sinin Türk Silahlı Kuvvetlerine, yüzde 33'lük kısmının özel kurum/diğer kurumsal müşterilere ve yüzde 15'inin de ihracat olarak gerçekleştirildiğini aktaran Görgün, "2017 yılında 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görgün, ASELSAN'ın 2017 yılında 1,7 milyar TL Ar-Ge harcaması yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge’ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketi olmanın gururunu taşıyoruz. Türkiye’de savunma şirketlerinin yaptığı Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında yüzde 33’ünü ve 2017 yılında ise yüzde 38’ini tek başına ASELSAN gerçekleştirdi. Aynı dönem bu harcamanın yüzde 19'unu öz kaynaklarımızdan karşıladık. Halka arzdan sağlanacak gelirin önemli bir kısmını da yenilikçi teknolojilere ayıracağız."



- "63 ülkede Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerimiz kullanılıyor"



ASELSAN'ın yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurt dışında Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya'da ortağı olduğu 6 şirketi ve ayrıca Makedonya ve Güney Afrika'daki şubeleri ile küresel bir savunma şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Görgün, "Hâlihazırda ihracat faaliyetlerimizi Suudi Arabistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 5 kıtada 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerimiz kullanılmaktadır." yorumunu yaptı.

Görgün, ASELSAN'ın, sürdürülebilir büyümesini entelektüel birikime sahip insan kaynağı ve Ar-Ge kabiliyeti ile devam ettirdiğini belirten Görgün, başarının ardında Ar-Ge'nin yattığını söyledi.

Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELSAN, bu hızlı ve sürdürülebilir büyümesini tümüyle Ar-Ge odaklı çalışması ve insana yaptığı yatırım sayesinde sağladı. ASELSAN'ın tüm ürünleri özgün olmak ve fark yaratmak gayesiyle ortaya çıktı. Teknoloji geliştirme çalışmaları ASELSAN'da altı Ar-Ge merkezinde sürdürülüyor. Bu merkezlerde üç binden fazla Ar-Ge mühendisi görev yapıyor. ASELSAN, 2017 yılında 31 üniversite ile 117 Ar-Ge projesi yürüttü. Şu anda 46 üniversite ile iş birliği içinde çalışmalar devam ediyor."

Görgün, yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda nanometre boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarım ve üretiminden her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına cihaz, sistem tasarlayıp üreten, bu cihaz ve sistemleri her türlü platforma entegre edebilen bir teknoloji firması haline geldiğini belirtti.

ASELSAN'ın, oluşturduğu teknolojilerin savunma sanayi dışında kullanımı için de çalışıldığını dile getiren Görgün, "ASELSAN, ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık elektroniği alanında çalışmalarına devam ediyor. Bu şekilde, Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılığını savunma sanayi dışında da en aza indirip katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayarak ülkenin cari açık sorununun azaltılmasında katkı sağlıyoruz ve şu andaki katkımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



- "Halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam"



Haluk Görgün, ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacağını belirterek, 19 Mayıs'ta başladıkları roadshow'un ilk haftasında 8 günde 23 oturumda BAE, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar'da yerleşik 33 kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini söyledi.

Görgün, Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantıları olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizin halka arzına başta Orta Doğu olmak üzere toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi olduğunu gördük. ASELSAN'ın büyüme hikayesini kurumsal yatırımcılar izliyor ve ASELSAN'ın başarısının artacağından eminler. Bunca toplantıdan çıkardığımız ortak mesaj bu oldu. Yurt içinde hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarımızın ilgisini de düşündüğümüzde halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam."



- "Yerli yatırımcıların payı yüzde 60 oranında"



Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görgün, halka arz kararının yönetim kurulu tarafından 2017 yılının son çeyreğinde alındığını belirterek, "Süreci o tarihten itibaren sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Haziran ayı başında bu işi tamamlayacağız." diye konuştu.

Görgün, yaptığı toplantı ve görüşmeler sonucunda edindiği izlenime göre dünyanın her tarafından yoğun bir ilgiyle karşılacaklarını belirterek, "Orta Doğu'dan büyük bir ilgi var. Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'da da ilgi olduğunu biliyoruz." dedi.

ASELSAN hisselerine ilişkin yurt dışında uzun vadeli karlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, ikincil halka arzla birlikte uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Bizim yurt dışı hissedarların çoğu uzun vadeli yatırım yapan emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak ASELSAN hissesi alan yatırımcılar var." yorumunu yaptı.

Görgün, şunları kaydetti:



"Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrılan pay yüzde 60 oranında. Böylece milletimizin şirketinin yeni paylarının yine milletimize ayrılmasını tercih ettik. Yüzde 30 kurumsal yerli, yüzde 30 bireysel yerli olacak. Yüzde 40 oranında ise yabancı yatırımcılara pay ayrıldı." bilgisini verdi.

Görgün, "Şirket, halka arzdan 2 milyar 989 milyon ila 3 milyar 640 milyon TL gelir bekliyor. Talep sonunda geliri hep birlikte göreceğiz ama 3 milyar liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.





- "İkincil halka arzın yüzde 60'ı yurt içine"





ASELSAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan ise ikincil halka arzda yurt içi-yurt dışı dengesini konusunda şu bilgileri verdi:

"Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurt içine tahsis ettik. Bunu yaparken, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıları birbirinden ayırmadık. Yüzde 60'lık yurtiçi tahsisatın yarısını sayıları yüz bini bulan bireysel yatırımcılarımıza ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların payını yüzde 40 ile sınırlandırdık."

Turan, aynı anda birçok projeyi bir arada yürütttüklerini belirterek, proje karması değiştikçe maliyet yapısı, karlılık ve cironun da değiştiğini söyledi.

1 Ocak'tan itibaren uluslararası finansal raporlama standartlarında önemli değişiklikler olduğunu kaydederek, bu durumun da kendileri gibi yıllardır iş yapan şirketleri yakından ilgilendirdiğini anlattı.



- "Halka arz gelirinin yüzde 40'ı yapay zekaya ayrılacak"



Verilen bilgilere göre, ASELSAN, 1 milyar TL olan ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ana ortağın yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapacak.

Yüzde 84,58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ASELSAN'ın halihazırda yüzde 15,3 olan halka açıklık oranının, bu bedelli sermaye artışı sonrası yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.

Yeni paylar, bir lotu (1 lira nominal) 21,35-26,0 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek. Ortalama fiyat ise 23,68 lira.

Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10’u işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20’lik kısmı Ar-Ge harcamaları, yüzde 30’luk kısmı yurt içi ve yurt dışı şirket birleşme ve satın almaları için değerlendirilecek.

ASELSAN'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.





- 2018'de satışların yüzde 25-35 artması bekleniyor



Kurum 2017 yılında 5,4 milyar TL seviyesinde satış gerçekleştirdi. 2,1 milyar dolar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerini 6,8 milyar dolara çıkardı. Mart sonu itibarıyla şirketin siparişleri ise 7,5 milyar dolara ulaştı. 2018’de satışların yüzde 25-35 oranında artması bekleniyor.



Aldığı siparişlerle 2018 yılı için büyümeyi sağlayacak iş potansiyeline ulaşan ASELSAN, 2017 yılında Ar-Ge alanında önemli yatırımlara imza attı. 2016 yılında 1 milyar 243 milyon TL olan Ar-Ge harcaması, 2017'de 1 milyar 675 milyon TL oldu.

Türkiye’de savunma sanayi Ar-Ge'sinin yüzde 33’ünü tek başına gerçekleştiren ASELSAN, bu alanda Türkiye’de en çok harcama yapan şirket konumunda bulunuyor.