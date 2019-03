ASELSAN'ın yeni yatırımının temeli atıldı

KONYA (AA) - Konya'da, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimlerinin yapılacağı fabrikanın temeli atıldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'nde, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin 1. Etap Temel Atma Töreni'nde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi sektöründe ciddi ihracat yaptığını söyledi.

Geçen yıl savunma sanayisinin iki milyar doları aşan ihracat yaptığını hatırlatan Şeker, ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Şeker, çok daha büyük hedefleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Daha ileri gitmeyi istiyoruz. İhracatta 2 milyar doları 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bunun için daha fazla çalışmamız lazım. Savunma sanayimizdeki kabiliyet ve kapasiteyi artırmamız gerekiyor. Şu an için savunma sanayisinde çalışan sayısı 40 bin civarında. Eğer dünyadaki ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı arasına girmek istiyorsak bu rakamları artırmamız gerekiyor. Bunun yolu ise her bir köşesinde bulunan yetkinlikleri, insan kaynağını ve bütün sanayi alt yapısını kullanmamız gerekiyor. Temelini attığımız tesisimiz inşallah, küçük bir ASELSAN olacak. ASELSAN, Ankara'da kurulduğu yerde sanayisi, yan sanayisi ve üniversiteyle nasıl büyüdüyse buradaki tesisimizde Konya'mızda benzer rolü üstlenecek, büyüyecek."

Konya'da temeli atılan fabrikanın güzel bir başlangıç ve örnek olacağını aktaran Şeker, yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Silah sistemleri her türlü hava koşullarında görev yapabilmektedir"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ise uzaktan komutalı silah sistemlerinin yurt içi başta olmak üzere 18 farklı ülkenin hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen sistemlerinin, olgunluk seviyesi ve uluslararası pazardaki konumuyla dünyadaki lider firmalar arasında yer aldığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurt içi ve yurt dışı bir çok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Silah Sistemleri; kara platformlarında, zırhlı personel taşıyıcı araçlardan, ana muharebe tankına, sabit tesislerden obüslere kadar geniş bir kullanım alanında hizmet vermektedir. Benzer şekilde, deniz platformlarında, ani müdahale botlarından firkateynlere, karakol botlarından çıkarma gemilerine kadar uzanan kullanım alanlarında görev yapmaktadır. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS); kara, deniz ve hava platformları üzerine entegre edilerek asimetrik tehditlere karşı etkin savunma amacıyla geliştirilmiştir. Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinde, makinalı tüfek ve otomatik toplar, 40 milimetre otomatik bomba atar ve anti-tank füzeleri kullanılmaktadır. Gece ve gündüz hassas gözetleme yeteneği sağlayan elektro-optik birimler ve silahın ateş gücünün etkin şekilde kullanılmasını sağlayan stabilizasyon, hedef takip ve balistik hesaplama yetenekleri ile silah sistemleri her türlü hava koşullarında görev yapabilmektedir."

Görgün, ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinde kullandığı yaklaşık 13 farklı kalibre ve standartlardaki silahın Türkiye'de geliştirilip üretilmesi için gerekli bilgi birikiminin ASELSAN ve yan sanayi firmalarında mevcut olduğunu söyledi.

- "65 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz"

Konya'daki yatırımın, savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli adım olacağını belirten Görgün, şöyle devam etti:

"Kurumların desteği, yatırımcıların konuya olan ilgisi, üretim altyapısının mevcudiyeti, silah sanayi konusunda deneyimi, gelişmiş üniversite ve teknoloji geliştirme bölgeleri, atış ve test alanları, bununla birlikte savunma sanayinin yerlileştirilmesi konusunda eşgüdüm içerisinde yürütülen faaliyetler göz önüne alındığında Konya'da Silah Sistemleri Üretimi yatırımı için uygun şartların bulunduğu değerlendirilmektedir. ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49'u Konya firmalarına yüzde 51'i ASELSAN'a ait olan fabrikaya, uzaktan komutalı silah sistemleri ve hali hazırda yurt içinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz."

- "Karma endüstri bölgesi oluşturulması için başvuru yaptık"

Konya Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da yatırımın Konya'nın nitelikli insan kaynağı kapasitesinin, sürdürülebilir bir şekilde artmasına da vesile olacağını bildirdi.

Burada sağlanacak istihdamın önemli bir bölümünün yüksek nitelikli ve yetkin insan kaynağından oluşacağına işaret eden Koyuncu, söz konusu yatırımın kentteki sanayi ekosisteminin gelişmesine ve yüksek katma değerli üretime doğru daha hızla evrilmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Koyuncu, savunma sanayi ekosisteminin güçlü adımlarından birinin daha devreye alınacağı müjdesini vererek, "1,5 milyon metrekarelik yeni karma endüstri bölgesi oluşturulması için de Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Bu endüstri bölgemizde yalnızca savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterecek yüksek teknolojili ürün ve hizmet üretimi yapan firmalar yer alacak. Kısaca Konya'mızda tam bir savunma sanayi ekosistemi oluşacak." ifadelerini kullandı.

ASELSAN ve 24 Konyalı girişimci tarafından kurulan Konya Savunma Sanayi AŞ tarafından hayata geçirilecek fabrikanın temeli, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun yaptığı duanın ardından butona basılarak atıldı.