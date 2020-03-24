ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Türkiye-Almanya İlişkileri 2020 avrupa erkekler şampiyonası food istanbul bilim İMZA
En iyi oyuncu
En iyi oyuncu
Moral verdiler
Moral verdiler
Promosyoncular hazırlanıyor
Eylül'e hazırlanıyorlar
Çalışma saatleri değişti
Çalışma saatleri değişti
Müjde bekliyor
Air Clinic müjde bekliyor

ASKON’dan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske

Covid-19 salgınının ülkemiz ekonomisine olası hasarlarını en aza indirgemek için ‘Milli Ekonomi Seferberliği’ ilan eden ASKON’dan bir hamle daha geldi. ASKON seferberlik kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske dağıtımı için düğmeye bastı.

ASKON’dan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske
banner17

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit URFAN konuya ilişkin şunları söyledi;

“Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Covid-19 salgınının ülkemiz ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebilmesi mümkündür. Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet etmiştik. Bu düşünce ile taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz. ASKON olarak Covid-19 virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan asetatlı maske üretimine girerek ücretsiz bir şekilde bu maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlıyoruz. ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Genel Başkan Yardımcımız Mustafa MERTCAN Bey’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü DOF Robotic tesislerinde başlatılan bu çalışmayı, yurt genelinde bulunan şubelerimiz aracılığı ile Türkiye geneline yayarak bulunan illerdeki Sağlık Müdürlüklerine ücretsiz bir şekilde asetatlı maskelerimizi dağıtacağız” dedi.

“Sağlıkçılarımız bu süreçte her şeyin en güzelini hakkediyor, ASKON olarak bu özverileri için kendilerine teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik, bu projeyi uygulamaya geçiren Mustafa MERTCAN  Bey’e ve projeye destek veren tüm şubelerimize teşekkür ediyorum.” diyen URFAN; ekonominin tüm paydaşlarını bu süreçte Milli Ekonomi Seferberliğine davet ediyor, bu virüs tehlikesine karşı topyekün birlikte mücadeleye davet ediyorum” diyerek tüm Türkiye’yi Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AskonCovid19Milli Ekonomi SeferberliğiMustafa MERTCANAnadolu Aslanları İşadamları DerneğiCahit URFAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5