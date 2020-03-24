ASKON’dan sağlık çalışanlarına ücretsiz asetatlı maske

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit URFAN konuya ilişkin şunları söyledi;

“Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Covid-19 salgınının ülkemiz ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebilmesi mümkündür. Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet etmiştik. Bu düşünce ile taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz. ASKON olarak Covid-19 virüsüne karşı sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan asetatlı maske üretimine girerek ücretsiz bir şekilde bu maskeleri sağlık çalışanlarına teslim etmeye başlıyoruz. ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Genel Başkan Yardımcımız Mustafa MERTCAN Bey’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü DOF Robotic tesislerinde başlatılan bu çalışmayı, yurt genelinde bulunan şubelerimiz aracılığı ile Türkiye geneline yayarak bulunan illerdeki Sağlık Müdürlüklerine ücretsiz bir şekilde asetatlı maskelerimizi dağıtacağız” dedi.

“Sağlıkçılarımız bu süreçte her şeyin en güzelini hakkediyor, ASKON olarak bu özverileri için kendilerine teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik, bu projeyi uygulamaya geçiren Mustafa MERTCAN Bey’e ve projeye destek veren tüm şubelerimize teşekkür ediyorum.” diyen URFAN; ekonominin tüm paydaşlarını bu süreçte Milli Ekonomi Seferberliğine davet ediyor, bu virüs tehlikesine karşı topyekün birlikte mücadeleye davet ediyorum” diyerek tüm Türkiye’yi Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet etti.