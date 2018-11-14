Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Astana'ya yeni finans merkezi statüsü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Astana Uluslararası Finans Merkezi, Astana'ya yeni finans merkezi statüsü verdi. Son yılda global finans merkezleri endeksinde başkent 27 basamak yükseldi"

Astana'ya yeni finans merkezi statüsü
banner17

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin (AIFC), başkent Astana'ya yeni finans merkezi statüsü verdiğini söyledi.

Nazarbayev, AIFC borsasındaki ilk satışı başlatma töreninde yaptığı konuşmada, Kazak milli para birimi olan tengenin kabul edilmesinin 25. yıl dönümü arifesinde böyle bir başlangıcın önemli olduğunu vurguladı.

Milli para birimi uygulanmasının, ülkenin finansal sisteminin oluşması ve ekonomik bağımsızlığını sağladığını ifade eden Nazarbayev, "(1993'ten) O zamandan beri Kazakistan önemli ölçüde büyüdü, halkın yaşam seviyesi arttı. Ülkede önemli, kapsamlı reformlar yapılmaktadır. AIFC'nin faaliyetinin başlatılması, ülkemizin istikrarlı gelişmesinde önemli bir adımdır." diye konuştu.

Nazarbayev, dünya uranyum piyasasının yüzde 20'sini oluşturan Kazatomprom'un ilk kez IPO'ya (halka arz) çıktığını aktararak, şöyle konuştu:
"Gelecekte Kazaktelekom, Air Astana, KazMunayGaz ve diğer ulusal şirketlerin sermayelerini satışa çıkarmayı planlıyoruz. AIFC, yabancı sermayenin çekilmesinde katalizör olmalı ve borsa piyasasını yeni gelişme seviyesine çıkarmalı. Burada en iyi dünya deneyimi kullanılmaktadır. Önde gelen ortaklar ve uzmanlar davet edildi, merkezin katılımcıları için eşi görülmemiş koşullar oluşturuldu."

AIFC'nin bölgenin finansal merkezi haline gelmesi ve Asya'nın önde gelen finans merkezleri arasına girmesi gerektiğini belirten Nazarbayev, "AIFC, Astana'ya yeni finans merkezi statüsü verdi. Son yılda global finans merkezleri endeksinde başkent 27 basamak yükseldi." dedi.

Nazarbayev, Astana'nın, insanlar için oldukça konforlu yaşam şartları sunduğunu ve "akıllı şehir" olarak daha da gelişmeye devam edeceğini söyledi.
Astana Uluslararası Finans Merkezi, faaliyete resmi olarak Ocak 2018'de başlamıştı.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AIFC
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1