ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin (AIFC), başkent Astana'ya yeni finans merkezi statüsü verdiğini söyledi.



Nazarbayev, AIFC borsasındaki ilk satışı başlatma töreninde yaptığı konuşmada, Kazak milli para birimi olan tengenin kabul edilmesinin 25. yıl dönümü arifesinde böyle bir başlangıcın önemli olduğunu vurguladı.



Milli para birimi uygulanmasının, ülkenin finansal sisteminin oluşması ve ekonomik bağımsızlığını sağladığını ifade eden Nazarbayev, "(1993'ten) O zamandan beri Kazakistan önemli ölçüde büyüdü, halkın yaşam seviyesi arttı. Ülkede önemli, kapsamlı reformlar yapılmaktadır. AIFC'nin faaliyetinin başlatılması, ülkemizin istikrarlı gelişmesinde önemli bir adımdır." diye konuştu.



Nazarbayev, dünya uranyum piyasasının yüzde 20'sini oluşturan Kazatomprom'un ilk kez IPO'ya (halka arz) çıktığını aktararak, şöyle konuştu:

"Gelecekte Kazaktelekom, Air Astana, KazMunayGaz ve diğer ulusal şirketlerin sermayelerini satışa çıkarmayı planlıyoruz. AIFC, yabancı sermayenin çekilmesinde katalizör olmalı ve borsa piyasasını yeni gelişme seviyesine çıkarmalı. Burada en iyi dünya deneyimi kullanılmaktadır. Önde gelen ortaklar ve uzmanlar davet edildi, merkezin katılımcıları için eşi görülmemiş koşullar oluşturuldu."



AIFC'nin bölgenin finansal merkezi haline gelmesi ve Asya'nın önde gelen finans merkezleri arasına girmesi gerektiğini belirten Nazarbayev, "AIFC, Astana'ya yeni finans merkezi statüsü verdi. Son yılda global finans merkezleri endeksinde başkent 27 basamak yükseldi." dedi.



Nazarbayev, Astana'nın, insanlar için oldukça konforlu yaşam şartları sunduğunu ve "akıllı şehir" olarak daha da gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Astana Uluslararası Finans Merkezi, faaliyete resmi olarak Ocak 2018'de başlamıştı.

