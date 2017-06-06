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“Atık Cep Telefonu Fırlatma” yarışması düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Atık cep telefonu fırlatma" yarışması düzenlendi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bir otoparkta düzenlenen ilginç...

“Atık Cep Telefonu Fırlatma” yarışması düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Atık cep telefonu fırlatma" yarışması düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bir otoparkta düzenlenen ilginç yarışmaya katılmak isteyenler yanlarında getirdikleri atık cep telefonlarını göstererek kayıt yaptırdı.
Kadınlar, erkekler ve çocuklar olmak üzere 3 kategoride başlayan yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmaya katılanlar atık cep telefonlarını belli bir uzaklığa konulan atık kutularının içine isabet ettirmeye çalıştılar.
Katılımcılara tohum, bez çanta ve katılım belgesi, dereceye girenlere de çeşitli hediyeler ve kupa verildi.
Yarışmada toplanan elektronik atıkların geri dönüşümü yapıldıktan sonra elde edilen gelirin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atık Cep TelefonuÇerkezköyTekirdağ
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