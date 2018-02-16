ATM’lerini paralı yaptı

Bankalar son yıllarda müşterilerine sundukları neredeyse tüm hizmet ve

ürünlerden para almaya başladı. Örneğin, vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti

kesen bankalar, yine son yıllarda ATM’den kendi hesabını sorgulayanlardan da ücret

talep etmeye başladı. Tabii bu listeyi çok uzatabiliriz… Şubat ayı itibariyle bu listeye

bir yeni başlık daha eklenmek üzere. Edindiğimiz bilgiye göre, bazı bankalar bu

konuda hazırlıklarını sürdürürken, Garanti Bankası artık müşterilerinin tüm

kanallarından yaptığı ödemelerden ücret alacağını duyurdu.

Banka müşterilerine gönderdiği ocak ayı kredi kartı ekstrelerinde 19 Şubat 2018

tarihi itibariyle ödeme noktası işlem ücretlerinin 2.7 TL olacağı yazıyor. Banka aynı

ekstrede “ödeme noktaları” olarak “Otomatik ödeme talimatı, 444 0 333 Alo Garanti,

Garanti İnternet (garanti.com.tr), Garanti Paramatik’ler, (Kart ile veya kart numarası

girerek kartsız işlem menüsünden) tüm Garanti Bankası şubeleri, eft ile diğer

bankalar”ı gösterdi.

Yani bugüne kadar otomatik ödemelerinden veya ATM’den para yatırdığında

herhangi bir ücret ödemeyen Garanti Bankası müşterileri bundan sonra yaptıkları her

işlem başına 2.7 TL ödemek zorunda kalacaklar. Kulağımıza gelen bilgilere göre,

yakın vadede diğer bazı büyük bankalar da Garanti’yi takip etmeye hazırlanıyor.

(paradergisi)