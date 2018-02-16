Bankalar son yıllarda müşterilerine sundukları neredeyse tüm hizmet ve
ürünlerden para almaya başladı. Örneğin, vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti
kesen bankalar, yine son yıllarda ATM’den kendi hesabını sorgulayanlardan da ücret
talep etmeye başladı. Tabii bu listeyi çok uzatabiliriz… Şubat ayı itibariyle bu listeye
bir yeni başlık daha eklenmek üzere. Edindiğimiz bilgiye göre, bazı bankalar bu
konuda hazırlıklarını sürdürürken, Garanti Bankası artık müşterilerinin tüm
kanallarından yaptığı ödemelerden ücret alacağını duyurdu.
Banka müşterilerine gönderdiği ocak ayı kredi kartı ekstrelerinde 19 Şubat 2018
tarihi itibariyle ödeme noktası işlem ücretlerinin 2.7 TL olacağı yazıyor. Banka aynı
ekstrede “ödeme noktaları” olarak “Otomatik ödeme talimatı, 444 0 333 Alo Garanti,
Garanti İnternet (garanti.com.tr), Garanti Paramatik’ler, (Kart ile veya kart numarası
girerek kartsız işlem menüsünden) tüm Garanti Bankası şubeleri, eft ile diğer
bankalar”ı gösterdi.
Yani bugüne kadar otomatik ödemelerinden veya ATM’den para yatırdığında
herhangi bir ücret ödemeyen Garanti Bankası müşterileri bundan sonra yaptıkları her
işlem başına 2.7 TL ödemek zorunda kalacaklar. Kulağımıza gelen bilgilere göre,
yakın vadede diğer bazı büyük bankalar da Garanti’yi takip etmeye hazırlanıyor.
(paradergisi)
ATM’lerini paralı yaptı
Bankalar son yıllarda müşterilerine sundukları neredeyse tüm hizmet ve ürünlerden para almaya başladı.
16 Şubat 2018 Cuma 23:41
Bankalar son yıllarda müşterilerine sundukları neredeyse tüm hizmet ve