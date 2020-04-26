Avcılar’daki tüm yapıların kimlikleri tek tek hazırlandı

Karantina TV’de “Farklı Çizgi” programında Gazeteci Yazar Necdet Saraç ve Murat Akbaş’ın sorularını yanıtlayan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, koronavirüsle mücadele kapsamında başkanlık görevini yürüttüğü Avcılar Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra belediye olarak olası diğer afetlere karşı da hazırlıklı olduklarına işaret etti.

‘EN AZ KORONA KADAR TEHLİKELİ’

Koronavirüs döneminde de depreme karşı sağlıklı yapıların inşası için çalışmalarımızı sürdürdüğünü ifade eden Hançerli; “Güvenli, sağlıklı yapıların inşası tüm Türkiye’de en önemli sorunlarımızdan birisi. Ülkemizde muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olmak ile ilgili bir eksiklik var. Bunun adı korona olabilir, deprem olabilir ya da başka bir afet olabilir. Bunlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem en az korona kadar tehlikeli. Özellikle Avcılar ve İstanbul için depreme hazırlık çok önemli” şeklinde konuştu.

TÜM YAPILARIN KARNESİ

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için sıklıkla vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısı yaptıklarının altını çizen Başkan Hançerli; “Halkımıza “Evde Kal” çağrısı yaptığımız bir dönemdeyiz. Gönül rahatlığıyla “Evde Kal” diyebileceğimiz güvenli yapıları inşa etmek dünden daha önemli bir görevdir bizim için. Ben bunun peşini bırakmıyorum” dedi. Ben yönettiğim kentteki tüm yapıların kimliklerini tek tek hazırladım. Bu yapılar ne zaman yapıldı? Yapının ruhsatı var mı? Daha önce herhangi bir değerlendirme, tespit yapılıp yapılmadığı, hasar alıp almadığı, riskli olup olmadığı ile ilgili tüm yapıların karnesi diyebileceğimiz bir çalışma hazırladık.