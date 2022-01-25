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AVM'nin dönüşümüne liderlik edecek

Gayrimenkul alanında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite anlayışını imza attığı projelere yansıtan 3S Kale Holding’in bünyesinde bulunan Kale Outlet Center AVM Müdürlüğü görevine, sektörde 27 yılı aşkın deneyime sahip Ali Galip Dedeoğlu atandı. Dedeoğlu, yeni dönemde AVM’nin dönüşümüne liderlik edecek.

AVM'nin dönüşümüne liderlik edecek

2007 yılından bu yana, yerli ve yabancı seçkin markaların ‘outlet’ konseptlerinden oluşan mağazalarıyla hizmet veren Kale Outlet Center AVM yönetimine atanan deneyimli isim Ali Galip Dedeoğlu, yeni dönemde AVM dönüşümüne liderlik edecek.

Perakende Operasyonları Yönetimi, Bayi Yönetimi, Kiralama ve Alışveriş Merkezi Yönetimi konularında uzun yıllar deneyimi olan Dedeoğlu, perakende şirketlerinin ve AVM yatırımcı şirketlerinin dinamiklerine hakimiyetiyle birçok şirkette görev yaptı. Dedeoğlu, Kanada’da Toronto İşletme Okulu’nda Pazarlama alanında ön lisans eğitimini tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Phoenix Üniversitesi, Perakende Yönetimi lisans derecesine sahip.

Planlanan yeni dönemde; ticari gayrimenkul üzerine yönetim ve danışmanlık hizmeti sunan JLL Türkiye, Kale Outlet Center Alışveriş Merkezi’nin kiralama ve yönetim hizmetlerini yürütecek, AVM’nin yeni yüzü için çalışmalara danışmanlık edecek.

Gayrimenkul alanında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite anlayışını imza attığı projelere yansıtan 3S Kale Holding’in bünyesinde bulunan Kale Outlet Center AVM Müdürlüğü görevine, sektörde 27 yılı aşkın deneyime sahip Ali Galip Dedeoğlu atandı. Dedeoğlu, yeni dönemde AVM’nin dönüşümüne liderlik edecek.

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