“Avro Bölgesi ülkeleri dirençlerini artırmalı“

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, tüm Avro Bölgesi ülkelerinin her şeyden önce dirençlerini artırması gerektiğini belirterek, bölgede makroekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.



Mersch, Avusturya Merkez Bankası tarafından Linz’de düzenlenen "Ekonomik ve Parasal Birlik-Derinleşme ve Yakınsama" konulu konferansta yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinde yapılması gereken reformların önemine işaret etti.

İlerleme göstermenin hayati olduğu 3 alanı aktaran Mersch, öncelikle, mali ve yapısal reformların daha aktif bir şekilde gözetilmesi gerektiğini söyledi. Mersch, "İkinci olarak, finansal sektördeki risklerin ve dağılmaların daha da azaltılması gerekir. Üçüncüsü, bugün ve yarının zorluklarını ortadan kaldırmak için Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (EMU) kurumsal mimarisini kararlılıkla güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Güçlü ekonomik genişlemeye rağmen Avro Bölgesi’nin, olumsuz şoklara karşı dayanıksız olmaya devam ettiğini belirten Mersch, orijininde simetrik de olsa dışsal bir şok riskinin son zamanlarda ortaya çıktığını kaydetti.





- "Makroekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi özellikle önemli"





Yves Mersch, makroekonomik dayanıklılığın önemini vurgulayarak, "Tüm Avro Bölgesi ülkelerinin her şeyden önce dirençlerini artırması gerekiyor. Avro Bölgesi'nde makroekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi özellikle önemli." dedi.



Sıradan bir şok karşısında bile ülkeler arasındaki farklı direnç seviyelerinin tek para politikasının iletimini daha zor hale getireceğini belirten Mersch, şunları kaydetti:



"Üretim faktörlerinin sektörler arasında daha hızlı hareket etmesini sağlayarak kriz ihtimalini azaltan ve daha hızlı geri kazanımlara olanak tanıyan esnek iş gücü ve ürün pazarlarının geliştirilmesi hayati öneme sahip. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve ECB'nin yaptığı araştırmalar, bu alanlardaki ardışık ve paket reformların potansiyel büyüme ve esnekliği artırabileceğini gösteriyor."