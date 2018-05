Avrupa'daki yüksek vergiden kaçtı, Türkiye'de sütçü oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Hollanda'da yaklaşık 13 yıl restoran işleten Yiğit Kaynar, bu ülkedeki yüksek vergiler nedeniyle döndüğü memleketi Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle çiftlik kurarak süt üretimine başladı.

Kaynar, 2003 yılında merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kaynar Mahallesi'nden Hollanda'ya gitti.

Bu ülkede 13 yıl boyunca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve restoran işleten Kaynar, Hollanda'daki yüksek vergilerden bunalınca işlerini tasfiye ederek 2016'da memleketine döndü.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alan Kaynar, köyünde çiftlik kurarak süt üretimine başladı.

Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında gittiği Hollanda'da 2016'ya kadar restoran işlettiğini ve gayrimenkul sektöründe faaliyette bulunduğunu söyledi.

Bu ülkedeki yüksek vergi oranları nedeniyle bunaldığını ve TKDK desteklerinden haberdar olunca da memleketine dönmeye karar verdiğini anlatan Kaynar, "Zaten hep ülkemize geri dönme hayalimiz vardı. Hollanda'dan memleketime döndüm ve hayvancılık üzerine yatırım yaptım. 225 büyükbaş hayvan kapasiteli süt çiftliği kurduk." dedi.

Kaynar, şu anda 80 inekten günlük yaklaşık 2 ton süt elde ettiklerini, hedefinin 200 sağım ineğe ulaşarak mandıra kurmak olduğunu ifade etti.

- "Devletimizin desteği sayesinde memleketimize döndük"

Büyüdüğü ortam nedeniyle hayvancılıkla her zaman ilgili olduğunu söyleyen Kaynar, "Hollanda da hayvancılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Bu ülkedeki güzel sistemleri buraya getirmeye çalışıyoruz. Çifte vatandaş olduğum için oradaki çiftlikleri de geziyorum. Zaten Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin en büyük hayali Türkiye'ye gelip bir iş kurmaktır, vatanına yatırım yapmaktır." dedi.

Kaynar, Türkiye'de tarım ve hayvancılığa ciddi destekler olduğuna işaret ederek, yüzde 65 hibe desteği alarak kurduğu çiftliğin yaklaşık 3 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Gurbetçilere Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini öneren Kaynar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yatırım yapmak Avrupa'dan daha rahat. Hiç zorluk gösterilmiyor. Ben Hollanda'da devlete yüzde 50-60 vergi öderken, Türkiye'de destek alıyorum. Avrupa ile Türkiye arasındaki fark bu. Kıyaslanamayacak kadar ülkemizde yatırım fırsatı var. Devletimizin destekleriyle memleketimize geri döndük, vatan özlemini giderdik."

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan da kentte bugüne kadar et ve süt hayvancılığı için yapılan yatırımlara 60 milyon lira hibe destek verildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 120 milyon liranın üzerinde yatırım bedeline sahip 71 çiftlik kurulumu için sözleşme imzalandığını dile getiren Ceyhan, faaliyete geçen çiftliklerde yüksek standartlarda üretim yapılmasının yanı sıra şehrin süt ve et üretim kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunulduğunu kaydetti.