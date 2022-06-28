Avrupa'nın aynasını onlar gönderiyor

Geçtiğimiz günlerde borsaya adım atan kapı, pencere ve cam üreticisi Europen, halka arzdan gelen para ile yeni fabrika yatırımları yapacak. Halen 5 fabrika ile üretim yaptıklarını ve cirolarının yüzde 73'ünün ihracattan geldiğini ifade eden Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 95’inin Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini belirtti. Avrupa'nın aynalarının Eskişehir'deki fabrikadan gittiğini belirten Hatipoğlu, kuracakları yeni ayna fabrikasının da tamamen IKEA'ya çalışmasını hedeflediklerini söyledi.

Borsanın en yeni şirketlerinden olan kapı, pencere ve cam üreticisi Europen, yeni fabrika yatırımları ile büyümeyi hedefliyor. Europen'in toplam 5 fabrika ile üretim yaptığını ve 1600 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Europen Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Hatipoğlu, halka arzdan gelen 550 milyon TL civarında fon ile yeni fabrika yatırımları yapacaklarını söyledi. 2023'te de 5 milyon Euro’luk bir yatırımla bir ayna fabrikasına başlayacaklarını kaydeden Hatipoğlu, "Halka arzdan elde ettiğimiz geliri yeni fabrikalara ve yeni fabrikaların işletme sermayelerine aktaracağız." dedi.

Halka arz ile ilgili en temel motivasyonlarının şirketi daha kurumsal bir yapıya dönüştürüp üçüncü kuşak ve sonrasına daha sağlam, kurumsal ve şeffaf bir yapıyla devretmek olduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Halka arz yapmış şirketlerin, yurt dışı müşteriler nezdinde sürdürülebilirlik anlamında daha pozitif bir algısı oluyor. Bu anlamda bir diğer amacımız şirket algısını ve itibarını yükseltmek. Üçüncü amacımız da daha uygun koşullarda finansman imkanı ile şirketin yeni yatırımlarla karlı büyüme stratejisini desteklemek." ifadelerini kullandı.

İHRACATIN TAMAMI AVRUPA'YA

Cirolarının yüzde 73'ünü 34 ülkeye yaptıkları ihracattan elde ettiklerini anlatan Hatipoğlu, bu ihracatın yüzde 95’ini de Avrupa ülkelerine yaptıklarını vurguladı. ‘Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı’ sıralamasında 259'uncu sıradan, 253'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini veren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın aynaları Eskişehir'deki fabrikadan gidiyor. IKEA, FRUİL , SMEG gibi dünyanın en büyük firmalarına işlenmiş cam ihracatı yapıyoruz. Örneğin; bir mobilya camı fabrikamız tamamen IKEA’ya çalışıyor. Dünyadaki tüm IKEA mağazalarına cam ürünleri yapıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Çin’de iki firmadan, bir de bizden ürün alıyorlar. Ayrıca Avrupa’daki yapı marketlere kapı ve pencere gibi çok yüksek miktarlarda bitmiş ürün yapıyoruz."

GES YATIRIMLARI İLE ENERJİ FATURASI HAFİFLEYECEK

Son dönemde tüm dünyanın en önemli problemlerinden biri haline gelen enerji fiyatlarını da değerlendiren Hatipoğlu, aylık elektrik faturalarının son 1 yılda 5.5 kat arttığının altını çizdi. Enerji faturalarını hafifletmek için Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına ağırlık vereceklerini kaydeden Hatipoğlu, "Geçen sene GES işine çok çalıştık ve Eskişehir’de bu konuda somut adım atan ilk şirketiz. Geçen yıl 11 megavat GES anlaşması yaptık. İlk etabı ağustos sonunda devreye girecek. Yıl sonuna kadar bu 11 megavatı tamamen devreye almış olacağız ve toplam elektriğimizin yüzde 25’ini karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde 20 megavat daha yatırım yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Europen'in en önemli girdisinin cam olduğunu ve doğal gaz fiyatları arttıkça cama da zam geldiğini kaydeden Hatipoğlu, şu anda cam hammadde tedarikinde büyük sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Doğal gazdaki artışlarla Şişecam'ın cam fiyatlarının Avrupa’daki üreticilerle neredeyse başa baş hale geldiğini anlatan Hatipoğlu, "Yükselen fiyatlarla cirosal anlamda ihracatımız arttı ama hammadde fiyat artışlarına baktığınız zaman şu anda Türkiye'nin ihracatı düşüyor. Camı eskiden 2 Euro’ya alıyorken şimdi 4 Euro’ya alıyoruz.” dedi.

1965 YILINDA BİR DÜKKANLA BAŞLADI

Europen'in kuruluş hikayesini de anlatan Hatipoğlu, işin 1965 yılında dedelerinin Eskişehir'de açtıkları cam dükkanı ile başladığını belirtti. Daha sonra Eskişehir'de Şişecam bayiliği aldıklarını ve 1984'e kadar ticaretle devam ettiklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"1984 yılında ısı cam fabrikası kuruyorlar babamla birlikte. Bizim temelimiz aslında camcılık. Bugün geldiğimiz noktada buzdolabı, mobilya, fırın camları ayrı fabrikalarda üretiliyor. 1997 yılında da profil ve plaka üretimi ile plastik işine girdik. Daha sonra da kapı ve pencere imalatı başladı. Yavaş yavaş büyüttüğümüz aile işimiz bugün 1.600 kişinin çalıştığı ve 5 fabrika ile faaliyet gösteren bir işletmeye ulaştı. Ben üçüncü kuşağım ve şu an 4. kuşak yeğenlerim de fabrikalarda çalışmaya başladılar."