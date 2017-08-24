Avrupa tarımının ilk izleri gün yüzüne çıkarılıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'de çeyrek asırdır devam eden Aşağıpınar arkeolojik kazılarında, milattan önce 6 binli yıllara ait tarım kalıntıları, gün yüzüne çıkıyor.

Pınar Mahallesi Asilbeyli köyü yolu üzerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında devam eden kazılarda, önemli kalıntılara ulaşılmaya devam ediliyor.

Avrupa tarımının doğuşuna ışık tutan bulgulara ulaşılan kazılarda, arasında milattan önce 6 binli yıllara ait olanların da bulunduğu 1 milyondan fazla obje toprak altından çıkarıldı.

Avrupa'da tarım ve köy yaşantısının temellerinin atıldığı yer olarak gösterilen bölgedeki kazıların birkaç yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

- "Tarımsal üretim, Avrupa'ya Aşağıpınar'dan yayıldı"

Prof. Dr. Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır süren Aşağıpınar arkeolojik kazılarının asırlar önce tarım toplumlarının yaşayışlarına ait önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Geçen yılki çalışmalarda tarımsal üretimin Avrupa'ya Aşağıpınar'dan yayıldığı tespitinin çeyrek asırdır süren kazının en önemli çıktılarından biri olduğunu anlatan Özdoğan, "Avrupa uygarlığının çekirdeği Aşağıpınar’da atılmış. Gerçek köylü ve çiftçi yaşamı burada gelişiyor. M.Ö 6 binli yıllarda insanların burada kerpiç ve taş yerine ahşap kullandıklarını gördük. Evlerin üzerlerinin çamurla sıvandığını tespit ettik. Bunun yanı sıra insanların kullandıkları taş aletleri ve hangi hayvanları beslediklerini gün yüzüne çıkardık." diye konuştu.

Kazıda rastladıkları her bulgunun heyecan verici olduğuna dikkat çeken Özdoğan, bugüne kadar 4 bin 500 metrekarelik kazı alanında 1 milyondan fazla objeyi gün yüzüne çıkardıklarını, bunlardan 300'ünün müzede sergilenebilir olduğunu vurguladı.

- "Bilim dünyası heyecanla takip ediyor"

Birçok heykelcik, taş balta, insan iskeletleri, heykeller, çanak, tabak gibi eserin depoda bulunduğuna işaret eden Özdoğan, alanın açık hava müze haline getirilmesi halinde eserlerin tamamının bir konsept halinde sergilenebileceğini belirtti.

Bölgenin bilim dünyasında bilinen ve önemli bir alan olarak sayılan bir kazı alanı olduğunun altını çizen Özdoğan, "Buranın tarihte çok değişen bir yapısı var. Burası tampon bir bölge. Burası artık dünyada tanınıyor. Çünkü Anadolu'da gelişen bir yaşam modelinin Avrupa'ya aktarımının geçen süreci en iyi burada görebiliyoruz. Gerek Avrupa, gerek Balkanlar'da yani burası dünyada baş tacı edilmiş durumdadır. Bizim ekibimizde dünyadaki sayılı ekipler arasındadır. Başka kazılarda görülemeyen birçok bilgi burada titizlikle gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bilim dünyası bizi heyecanla takip etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Özdoğan, kazıda sona yaklaştıklarını birkaç yıl içinde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.