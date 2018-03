Avrupalı turizmcilerin beklentileri yüksek

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - Avrupa turizm sektörü temsilcileri bu yıl Türk turizminden umutlu olduklarını belirtiyor.

Avrupa’nın turizm sektörünün temsilcileri Türkiye'nin turizm sektörüne ilişkin beklentilerini AA muhabirine anlattı.

İngiliz tur operatörlülerinden Thomas Cook’un üst yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser, Türkiye'nin olağanüstü bir tatil ülkesi olduğunu belirterek, "Kibar insanlar, mükemmel kalite, çok iyi bir servis, güzel sahiller, çok kültür. Turistin arzu ettiği her şey Türkiye’de var." dedi.

Türkiye’de özellikle bu yıl rezervasyonların arttığına işaret eden Fankhauser, "Türkiye’nin muazzam potansiyeli var. Thomas Cook olarak çok güçlü bir şekilde farkı kapatıyoruz. 2015 öncesi seviyemize yaklaştık sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Fankhauser, Türkiye’deki gelişmeden çok memnun olduklarını ifade etti.

Şirket olarak müşterilerin gönlünü kazanmak istediklerini vurgulayan Fankhausen, “Bu, tur operatörü olarak bizim ve ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin bitmeyen bir görevi. Elbette altyapıya, havalimanlarına ve ulaşıma yatırım da. Bunlar olursa o zaman Türkiye’nin önünde çok güzel dönem var." şeklinde konuştu.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig,turizmde Türkiye'nin giderek popüler ülke olduğunu belirterek, “2017’de rezervasyon ve satış sayıları açık bir şekilde yükseldi. Özellikle de 2018’deki tüketici durumu çok memnuniyet verici. Şu an bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlar iki katına çıktı. Burada bir geri dönüş havası var." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin tatil ülkesi olarak çok sevildiğini anlatan Fiebig, “Almanlar Türklerin evsahipliğini seviyor. Türkiye başka yerde o şekilde bulunmayacak şeyleri sunuyor. Otellerde, fiyat hizmet ilişkisi çok iyi, özellikle ailelere yönelik her şey dahil tekliflerde. Harika altyapı. Oteller birinci sınıf." değerlendirilmesinde bulundu.

İsviçre merkezli Bentour'un CEO'su Deniz Uğur da, Türkiye'ye rezervasyonların bu yıl çok daha iyi olduğunu belirterek, "Bu yılki durum geçen yılın 2-3 katı düzeyinde. Türkiye artık Avrupa’da geri dönüyor." dedi.

Bentour’un çalışmalarının turist sayısının artmasına yönelik olmadığını belirten Uğur, “Kaliteli müşteri bulmamız lazım. Zaten Türkiye bunu hak ediyor. Otelimiz çok iyi, hizmette çok iyiyiz biz. Bentour olarak kaliteyi yüksek tutacağız. Türkiye bunu hak ettiği için bizim yolumuz bu." şeklinde konuştu.

Alman turistlerin Antalya’yı beğendiğini, ancak Ege Bölgesi’ne de bir ilginin olduğuna işaret eden Uğur, "Orada yazın hava çok daha güzel. Türkler bunu biliyor. Almanlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Ege tarafında da daha fazla otellerin olması ve daha profesyonel çalışılması lazım. O zaman daha iyiye gidecek." ifadelerini kullandı.