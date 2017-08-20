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Avustralya'da teknoloji fuarına yoğun ilgi

- Melbourne'de düzenlenen Technology ve Gadget Expo 2017'de, elektrikli arabalardan bilgisayar oyunlarına, dronelardan robotlara, legolardan elektrikli bisikletlere birçok yeni teknoloji ürünü görücüye çıktı

Avustralya'da teknoloji fuarına yoğun ilgi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Technology ve Gadget Expo 2017, yeni teknoloji ürünlerini görmek isteyen Avustralyalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Melbourne Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara her yaştan ziyaretçi, teknolojik gelişmeleri takip etmek için geldi. Fuarda elektrikli arabalardan bilgisayar oyunlarına, dronelardan robotlara, legolardan elektrikli bisikletlere birçok yeni teknoloji ürünü görücüye çıktı.
Özellikle bilgisayar oyunları standı, drone gösterileri, robot şovları gençlerden ilgi görürken, simultane gözlüklerin bulunduğu alanlarda da uzun kuyruklar oluştu.
Teknoloji fuarında en çok ilgiyi ise akaryakıtla çalışan arabaların yerini alması beklenen ve birçok ülke tarafından altyapı çalışmaları hazırlanan elektrikli arabalar gördü.
Araçların sergilendiği standı dolduran ziyaretçiler elektrikli araçları yakından inceleme fırsatı buldu.
Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği fuar bugün sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaMelbourneTechnology & Gadget Expo 2017
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