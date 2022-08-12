AY IŞIĞINDA KOMEDİ FESTİVALİ BAŞLIYOR

Eşsiz deniz manzarası ile yaz akşamlarında izleyicilere özel bir seyir deneyimi sunan Aqua Florya AVM''nin amfi alanında Ağustos ayında kahkaha sesleri yükselecek. Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nin, 10. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler; Komedi Festivali izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ağustos ayında düzenlenecek olan “Ay Işığında Komedi Festivali”; 13 Ağustos Cumartesi günü BKM Mutfak oyuncularının eğlenceli gösterisi “Abur Cubur Show” a ev sahipliği yapacak. 20 Ağustos Cumartesi “Burda Olan Burda Kalır” gösterileri ile Zafer Algöz ve Can Yılmaz birlikte sahne alırken; 27 Ağustos Cumartesi günü ise ünlü isim Mesut Süre “İlişki Testi” konsepti ile izleyiciyle buluşacak.

Joy FM’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek olan festivalde tüm gösteriler 21.00 itibariyle başlayacak ve katılımlar ücretsiz olacak. Eğlencenin bir parçası olmak isteyenler için detaylı bilgiye, Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Zengin marka karması, deniz manzaralı kafe ve restoranları, 900 kişi oturma kapasitesine sahip amfi alanına, peyzaj alanları ve bünyesinde yer alan dünyanın en büyük tematik akvaryumu “İstanbul Akvaryum” ile şehrin en özel alışveriş merkezi olan Aqua Florya, hayata geçirdiği kaliteli kültür-sanat etkinlikleri ile ziyaretçileri ile buluşmaya devam edecek.