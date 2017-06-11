Ayçiçeğinde yüksek rekolte beklentisi

ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN-YUSUF TUNUR - Çukurova yöresinde son yıllarda ekim alanı artan ayçiçeğinde bu sene yüksek rekolte alınması bekleniyor.

Papatyagiller familyasının dünya üzerinde en çok yetiştirilen üyelerinden ayçiçeği, ekonomik değeri yüksek bitki olduğu için dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor.

Türkiye'de daha çok ılıman bölgelerde yetişen ayçiçeği, nisan-mayıs aylarında ekildiği Adana ve çevresinde yapraklarını açmasıyla tarlalara adeta "sarı gelinlik" giydiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 540 bin dekarda ekilen ve 190 bin ton ürün alınan ayçiçeğinde bu sene ekim alanı yaklaşık 625 bin dekara yükseldi, iklim şartlarının iyi gitmesiyle yüksek rekolte beklentisi oluştu.

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye yağlı tohum üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünün kentteki tarlalardan karşılandığı söyledi.

Önemli yağ bitkilerinden ayçiçeğinin, sahip olduğu yüksek ekonomik değeriyle gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimde de önemli yer tuttuğunu ifade eden Tekin, "Bu yıl Adana'da 625 bin dekar tarlaya ayçiçeği ekildi. Ekim alanı yaklaşık yüzde 20 artan ayçiçeğinde bu yıl, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi yüksek verim bekliyoruz. Mevsim şartlarının iyi gitmesi çiftçilerin yüzünü güldürdüğü gibi bizleri de çok sevindirdi. Geçen yıl çiftçimiz dekardan 300 ila 350 kilogram verim aldı, bu yıl 400 kilogramın üstünde verim beklemekteyiz." diye konuştu.

Tekin, çiftçilerin bu yıl yüzünün güleceğini belirterek, geçen yıl Adana'da 8 bin 300 üreticiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerinden yaklaşık 53 milyon lira ödeme yapıldığını, bu desteklerle ayçiçeği üretiminin arttığını dile getirdi.

- "Yağlı tohumların ekim alanı arttırılmalı"

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen de çiftçilerin son yıllarda ayçiçeğini sevmeye ve bu ürüne tarlalarında yer vermeye başladığını söyledi.

Yağmurun bu sezonda istedikleri dönemlerde yağdığını, bunun da ürün kalitesini arttırdığını dile getiren Girmen, şöyle devam etti:

"Bu seneki yağmurlar tüm ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğinde de yüksek verim beklentisi oluşturdu. İnşallah öyle de olacak gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi kentimizdeki ayçiçeğinin geneli yağlık ayrıca bölgedeki susuz alanlara ekiliyor. Bu yüzden yağışların önemi çok büyüktü ve bu da gerçekleşti. Ayçiçeği ülkemiz için önemli bir bitki. Bu bitki ve soya, farklı şekilde ele alınıp ürettirilmeli, ülkenin buna ihtiyacı var çünkü Türkiye akaryakıttan sonra en fazla parayı gıdasal ham yağa ödüyor. En çok bu ürünleri ithal ediyoruz. Alınacak tedbirlerle yağlı tohumların ekim alanını artırmalıyız."

- "Hasat yaklaşıyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da ayçiçeğinin bölgede sevilen bir ürün olduğunu dile getirdi.

Ürünün özellikle Karaisalı, Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki tarlalarda yoğun şekilde ekildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bu sene iklim şartları gayet iyi gitti. Havaların serin olması, yağmurun yeteri kadar ve güzel yağması ürünleri geliştirdi. Ayçiçeklerini de büyük ve çekirdekli oldu. Bu sene üreticilerimiz inşallah yüksek rekolte alacak gibi görünüyor. Çiftçilerimiz de biz de bu sezondan umutluyuz. Hasat günleri de yaklaşıyor, hasatta alacağımız yüksek rekolteyle inşallah hem çiftçimiz hem Adana hem de Türkiye kazanır."