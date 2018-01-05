Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Aydın Boysan vefat etti

Mimar-gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın Boysan vefat etti

İSTANBUL (AA) - Aydın Boysan, organ yetmezliği nedeniyle Ulus'taki evinde yaşamını yitirdi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi. Boysan, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.
Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, oda bünyesinde yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler de veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.
Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde de köşe yazıları yazdı.
Muhabir: Güç Gönel

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VefatTürkiyeIstanbulAydın Boysan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5