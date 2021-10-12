Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yatırıma büyük ilgi
Yatırıma büyük ilgi
100 şubeye ulaştı
100 şubeye ulaştı
Hedef için görev
Hedef için görev
23 yıldır Alarko'da
23 yıldır Alarko'da
İlk defa zirvede
İlk defa zirvede

Ayşe Yüksel yeniden ÇYDD başkanı seçildi

Bu yıl 32. yılını kutlayan ÇYDD’nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Ecz. Latife Nihal Kızıl’ın kendi listeleriyle yönetim organları seçimine katıldığı genel kurulda, 23. dönemde görevi üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in listesi, genel kurul delegelerinin oylarıyla yeni dönem için de görevlendirildi.

Ayşe Yüksel yeniden ÇYDD başkanı seçildi
banner17

COVID-19 salgını önlemleri kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Mayıs 2021 tarihinde yapılamayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Genel Merkez 24.  Olağan Genel Kurulu, 9 - 10 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 32. yılını kutlayan ÇYDD’nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Ecz. Latife Nihal Kızıl’ın kendi listeleriyle yönetim organları seçimine katıldığı genel kurulda, 23. dönemde görevi üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in listesi, genel kurul delegelerinin oylarıyla yeni dönem için de görevlendirildi.

1989 yılında kurulan ve bugün, 120 şubesi ile 5 temsilciliği bulunan ÇYDD’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aysel Ekşi idi. Sonraki genel başkanlar, ismi dernekle özdeşleşmiş Prof. Dr. Türkan Saylan ve ÇYDD’nin yaşadığı zor günlerde bu görevi üstlenen Prof. Dr. Aysel Çelikel oldu.  Ardından Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ekibi,  görevi 2019 – 2021 yılları için devraldı. 2021 – 2023 döneminde ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile aşağıdaki gibi belirlendi.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ     

Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL

Av. Fatma Nur GERÇEL

Lale Ayşe PİLATİN

Av. Gülsen AKBULAK

Nilgün POLAT GEVREK

Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL

Tijen MERGEN

Garip BAŞAKÇİ

Av. Sedat DURNA

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Cahide Deniz BAYRAKTAR

Gülnaz KOÇABAŞ

Kamil Gürol BUHAR

Tanzer BOĞAN

Serpil ÇAKMAK KARAN

Deniz Garip YILMAZ

Bahattin CARAV

Hatice GÜLÇÜR İNANÇ

Berfin KURUŞ

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ

Sebahattin KESKİN

Gülser ALPARSLAN

Hikmet İŞLER

Hatice Leyla SÜRMELİ

Mustafa ÖZMEN

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Fehime Özel  

Ayşe Lale Erkal          

Özden Ayşen Sırmabıyık      

Macide Oytay

Murat Düzgün

ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ           

Av. Hüseyin Karataş 

Av. Hasan Murat Topçuoğlu

Av. Ali Gürbüz           

Prof. Dr. Halime.Filiz Meriçli

Prof. Dr. Cahide Nergis Mütevellioğlu

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ       

Nuray Özer    

Alev Ocaktar   

Celal Özel      

Prof. Dr. Ayşe Ferda Birhekimoğlu Ocakçı  

Prof. Dr. Serkan Deveci

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Yaşamı Destekleme DerneğiÇYDD’Prof. Dr. Ayşe YükselAyşe Yüksel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1