Ayşe Yüksel yeniden ÇYDD başkanı seçildi

COVID-19 salgını önlemleri kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Mayıs 2021 tarihinde yapılamayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Genel Merkez 24. Olağan Genel Kurulu, 9 - 10 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl 32. yılını kutlayan ÇYDD’nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Ecz. Latife Nihal Kızıl’ın kendi listeleriyle yönetim organları seçimine katıldığı genel kurulda, 23. dönemde görevi üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in listesi, genel kurul delegelerinin oylarıyla yeni dönem için de görevlendirildi.
1989 yılında kurulan ve bugün, 120 şubesi ile 5 temsilciliği bulunan ÇYDD’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aysel Ekşi idi. Sonraki genel başkanlar, ismi dernekle özdeşleşmiş Prof. Dr. Türkan Saylan ve ÇYDD’nin yaşadığı zor günlerde bu görevi üstlenen Prof. Dr. Aysel Çelikel oldu. Ardından Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ekibi, görevi 2019 – 2021 yılları için devraldı. 2021 – 2023 döneminde ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu görev dağılımı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile aşağıdaki gibi belirlendi.
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Av. Fatma Nur GERÇEL
Lale Ayşe PİLATİN
Av. Gülsen AKBULAK
Nilgün POLAT GEVREK
Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL
Tijen MERGEN
Garip BAŞAKÇİ
Av. Sedat DURNA
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Cahide Deniz BAYRAKTAR
Gülnaz KOÇABAŞ
Kamil Gürol BUHAR
Tanzer BOĞAN
Serpil ÇAKMAK KARAN
Deniz Garip YILMAZ
Bahattin CARAV
Hatice GÜLÇÜR İNANÇ
Berfin KURUŞ
DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ
Sebahattin KESKİN
Gülser ALPARSLAN
Hikmet İŞLER
Hatice Leyla SÜRMELİ
Mustafa ÖZMEN
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
Fehime Özel
Ayşe Lale Erkal
Özden Ayşen Sırmabıyık
Macide Oytay
Murat Düzgün
ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ
Av. Hüseyin Karataş
Av. Hasan Murat Topçuoğlu
Av. Ali Gürbüz
Prof. Dr. Halime.Filiz Meriçli
Prof. Dr. Cahide Nergis Mütevellioğlu
ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ
Nuray Özer
Alev Ocaktar
Celal Özel
Prof. Dr. Ayşe Ferda Birhekimoğlu Ocakçı
Prof. Dr. Serkan Deveci