Bağcılar virüse karşı güvenlik duvarı örüyor

Güvenilir Ürün Platformu tarafından başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 7 bin esnafa ulaşan Güvenli2023 İstanbul Projesi Bağcılar Belediyesi’nin desteği ile yeni bir boyut kazanıp, daha çok esnafa ulaşma şansı yakalayacak.

Projeye katılan esnafa farkındalık sertifikası verilecek. Bu sertifika açılmaların hızlandığı bugünlerde alışveriş yapacak tüketiciler açısında can simidi olacak.

Eğitim çalışmalarına Güvenilir Ürün Platformu’nun yanı sıra Aqua Florya, BEE’O Propolis gibi sektörün önde gelen kuruluşları da destek veriyor.

Pandeminin etkilerinin tüketici sağlığı açısından azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güvenli2023 İstanbul ürün ve tüketici güvenliğini online eğitimle pekiştirmeye çalışıyor.

Ayrıca proje ile sosyal mesafeden hijyene, mekanların yeniden tasarımından maskeye her türlü önlemin yerleşmesi için farkındalık artırılıyor.

Söz konusu eğitimler 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Projeye için kayıtlar www.bagcilar.bel.tr üzerinden 21 Haziran’a kadar yapılabilecek.