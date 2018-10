Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla görüştü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, alanında bir ilk olan Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje kapsamında ilk aşamada ulaştırma, gıda, makine, taşıtlar ve madeni eşya ile deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversitelerle yapılan çalışmalar tamamlandı." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, Bakanlık Konferans Salonu'nda Ankara esnaf ve sanatkarlar odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın ve Burhan Aksak ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu belirtti. Esnafın ticarette salt kar elde etmekten ziyade, toplum refahını ön planda tutan ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olduğuna işaret eden Pekcan, son zamanlarda yakından takip ettikleri haksız fiyat artışları konusunda örnek tavır sergileyen esnaf temsilcilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

"Güçlü esnaf, güçlü ekonomi" hedefi doğrultusunda esnafın çok daha rekabetçi şartlarda ticaret yapması için, ilgili bakanlıklarla gerekli çalışmaları yürüttüklerini ve birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Pekcan, "Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlarımız için atılacak her adımın takipçisi olmaya ve sizlerin ticaret hayatında karşılaştığınız sorunları hızla çözmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hedef yüksek gelirli ülkeler sınıfı"

Pekcan, Bakanlık olarak ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için esnaf ve sanatkarların desteklenmesi gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için uzun vadeli, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar oluşturuyoruz. Bu doğrultuda, alanında bir ilk olan Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında ilk aşamada ulaştırma, gıda, makine, taşıtlar ve madeni eşya ile deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversitelerle yapılan çalışmalar tamamlandı."

Türkiye'nin hızla gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlayacak anahtarın daha fazla ihracat ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu ifade eden Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın pazarlama, markalaşma ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi'ni hayata geçirdik. Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın e-ticaret imkanlarını da kullanarak dünyaya açılmasını sağlamaktır. e-ticaret konusunda esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla eğitimler veriyoruz. Her bir esnafımızın, her bir sanatkarımızın daha da büyümesini, güçlenmesini, ekonomiye daha çok katkı sağlamasını amaçlıyoruz."