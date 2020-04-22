Bakanlıktan 81 ile ramazan tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca koronavirüs salgının yayılımını önlemek adına bir dizi tedbir kararı aldı. Valiliklere gönderilen genelgede; iftar çadırları, ramazan davulcuları, ramazan pidesi üretim ve satışı ile firma ve işletmelerin fahiş fiyat uygulamalarına yönelik esaslar yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen 'Ramazan Tedbirleri' konulu genelgede, koronavirüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı. Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanması, vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artması, vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği, belirtilen genelgede, Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler şöyle sıralandı:

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İFTAR ÇADIRLARINA MÜSAADE EDİLMEYECEK, TÜRBE ZİYARETLERİ KISITLANACAK

Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp, sosyal mesafe kuralını çiğnememesi için gerekli tüm tedbirler alınacak. İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı veya kullanabileceği caddeler kapatılacak. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri de kısıtlanacak. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

RAMAZAN DAVULCULARININ HİZMET KARŞILIĞI, YEREL YÖNETİMLERCE KARŞILANABİLECEK

Genelgede, Ramazan davulcuları ile ilgili hususlara da yer verildi. Ramazan davulcuları, bahşiş almak adına evleri kapı kapı gezmeyecek. Davulcuların bahşişleri vatandaşlar yerine, yerel yönetimlerce karşılanacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.

PİDE ÜRETİMİ İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE SONLANACAK

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk nedeniyle fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek adına iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak.

Ayrıca, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler arttırılacak. Gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle yapılacak.DHA