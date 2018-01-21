Bakkallar ekmek için anket yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bendevi Palandöken, bakkallarla yapılacak ankete göre, halk ekmeğin bakkal dükkanlarında da satışının gündeme gelebileceğini bildirdi.

Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının 26. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda verdiği sözlerin tamamını tuttuğunu söyledi.

Esnafın hafta tatili ruhsatını kaldırttığını ve 4 yıldır aidat miktarlarını artırmadıklarını belirten Palandöken, "Kimseyi kapıdan çevirmedim. Aradığınız her saatte yanınızdayım. Arayıp da 'Bulamadım' diyen var mı? Gece yarısı da aradınız, ben de telefonu açtım." dedi.

Palandöken, odaya yeni üye olan bakkallar için cep telefonu numarasını verdi.

Esnafın sigaradaki kar marjının düştüğüne işaret eden Palandöken, bu sorunun çözümü için bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

Palandöken, 17 yıldır Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasından maaş almadığını, Oda ile sadece gönül bağının bulunduğunu anlattı.

Sokak aralarına kadar giren zincir marketlerle yürüttükleri mücadeleye dikkati çeken Palandöken, çabalarıyla perakende ticaretin düzenlenmesi için bir kanun çıktığını, şimdi de ilgili yönetmelikleri beklediklerini ifade etti.

Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan istihdam seferberliğini anımsatarak, bakkalların da eşi ve çocuğu bile olsa bir kişiyi işe almasını istedi.

Halk ekmeğin bakkallarda da satılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü, bu konuda bakkallarla anket yapılacağını belirten Palandöken, "Anketle size soracağız. Ankete göre, bakkal dükkanlarında halk ekmek satılması gündeme gelebilecek. Halk ekmeğin kar marjı yüzde 10 civarında. Özel fırından aldığınız kadar kar marjı yüksek değil. Ekmek almaya gelen iki yumurta, bir sigara alır, sirkülasyon olur." diye konuştu.

Bakkal esnafının taleplerine göre çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Palandöken, "1962'de kurduğum bakkalım Cebeci'de hala faaliyette. Ben Bakkal Bendevi'yim." ifadesini kullandı.

Palandöken, uzun yıllar görevde kalmasına ilişkin eleştirilere de yanıt vererek, "O zaman ömrümü de tayin edin, siz de kurtulun, ben de kurtulayım. İnsan yaşadığı sürece hizmet edebilir." dedi.

Bir zincir markette yönetim kurulu üyesi olduğu yönündeki eleştiriyi de yanıtlayan Palandöken, orada TESK adına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

Genel Kurul'da söz alan bakkal Bahadır Koç da Oda Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Koç, mevcut yönetimin, bakkalların, AVM ve zincir marketlerin zulmü altında erimesine seyirci kaldığını ileri sürerek, "Gelin 40 yıllık yönetimi çiçeklerle uğurlayalım. Ahi babamız Bendevi Palandöken'i de odamızın onursal başkanı yapacağız." dedi.