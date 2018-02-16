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Baklavadan çıktı, kebapta büyüyor

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, yarım asırlık geçmişine rağmen son derece temkinli büyüyor.

Baklavadan çıktı, kebapta büyüyor

Kaşıbeyaz, Türkiye’nin en bilinen kebap zincirlerinden biridir. Neredeyse yarım
asırlık bir geçmişe sahip. Ahmet Kaşıbeyaz tarafından temeli atılan firmayı bugün
oğulları Murat ve Ali Suat yönetiyor. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, yarım asırlık geçmişine
rağmen son derece temkinli büyüyor. Arkadaşımız Rahime Baş Uçar’ın öğrendiğine
göre, yedinci şubesini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’da açacakmış. Projenin
alışveriş merkezi bölümünde oluşturulan yeme-içme caddesindeki restoran, Mart
ayının ilk haftası hizmete girecekmiş. İki katlı olacak restoranın üst katında iş
toplantılarının da yapılabileceği VİP salonlar bulunacakmış. Alt katı 210 kişi ağırlama
kapasiteli restoranın VİP salonlarında 100 kişiye kadar hizmet verilebilecekmiş.
Ortaklardan Murat Kaşıbeyaz, “Son restoranımızı 10 milyon TL yatırımla açtık.
Ayrıca Florya’daki restoranımızı da yenilemek için 8 milyon TL harcadık. 23
dönümlük geniş bir alan içindeki Florya restoranımızı a’dan z’ye yeniledik. Özel
toplantıların yapılabileceği 10-12 kişilik sekiz locayı da restoran bünyesine
kazandırdık” diye konuşuyor.

Bu arada Kaşıbeyaz’ın Etiler, Yeşilköy Florya ile WaterGardens’ta bulunan
baklava satış mağazaları dört ay önce kapanmış. Diğer bir deyişle firma baklava
üretimi ve satışını bırakmış. Murat Bey bunun nedenini, “Kullandığımız fıstığın kilosu
130 TL. Bugün Antep’te bile kaliteli baklavanın kilosu 85 TL’ye çıktı. Bu fiyatlar
müşteriyi memnun etmiyor. Biz de emeklerimizin karşılığını alamadığımız için
baklava işinden çıktık” sözleriyle açıklıyor.
(paradergisi)

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