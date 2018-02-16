Baklavadan çıktı, kebapta büyüyor

Kaşıbeyaz, Türkiye’nin en bilinen kebap zincirlerinden biridir. Neredeyse yarım

asırlık bir geçmişe sahip. Ahmet Kaşıbeyaz tarafından temeli atılan firmayı bugün

oğulları Murat ve Ali Suat yönetiyor. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, yarım asırlık geçmişine

rağmen son derece temkinli büyüyor. Arkadaşımız Rahime Baş Uçar’ın öğrendiğine

göre, yedinci şubesini İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul’da açacakmış. Projenin

alışveriş merkezi bölümünde oluşturulan yeme-içme caddesindeki restoran, Mart

ayının ilk haftası hizmete girecekmiş. İki katlı olacak restoranın üst katında iş

toplantılarının da yapılabileceği VİP salonlar bulunacakmış. Alt katı 210 kişi ağırlama

kapasiteli restoranın VİP salonlarında 100 kişiye kadar hizmet verilebilecekmiş.

Ortaklardan Murat Kaşıbeyaz, “Son restoranımızı 10 milyon TL yatırımla açtık.

Ayrıca Florya’daki restoranımızı da yenilemek için 8 milyon TL harcadık. 23

dönümlük geniş bir alan içindeki Florya restoranımızı a’dan z’ye yeniledik. Özel

toplantıların yapılabileceği 10-12 kişilik sekiz locayı da restoran bünyesine

kazandırdık” diye konuşuyor.



Bu arada Kaşıbeyaz’ın Etiler, Yeşilköy Florya ile WaterGardens’ta bulunan

baklava satış mağazaları dört ay önce kapanmış. Diğer bir deyişle firma baklava

üretimi ve satışını bırakmış. Murat Bey bunun nedenini, “Kullandığımız fıstığın kilosu

130 TL. Bugün Antep’te bile kaliteli baklavanın kilosu 85 TL’ye çıktı. Bu fiyatlar

müşteriyi memnun etmiyor. Biz de emeklerimizin karşılığını alamadığımız için

baklava işinden çıktık” sözleriyle açıklıyor.

(paradergisi)