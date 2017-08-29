Balıkçılarda “çifte bayram“ umudu

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi son hazırlıklarını tamamlayan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü "Vira Bismillah" demek için gün sayan balıkçılar, bu yıl hamsi ve palamutun bol olduğu bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Av yasağı nedeniyle 15 Nisan'da ara verdikleri "ekmeği denizden çıkarma" mücadelesine 1 Eylül'de tekrar başlayacak olan Karadenizli balıkçılar, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bayramın ilk günü "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, denizden çıkacak nasipleriyle çifte bayram yaşamak istiyor.

Korucuk Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Talat Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağları ve teknelerinin bakımlarını yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

- "Balıkçılar için yeni sezon yeni umutlar demek"

Yeni sezonun kendileri açısından aynı zamanda yeni umutlar olduğunu ifade eden Baş, özellikle hamsi ve palamuttan ümitli olduklarını dile getirdi.

15 Ağustos'ta çapari avcılığının serbest kaldığını anımsatan Baş, "Karadeniz'in tamamında şu an itibarıyla hamsi gözüküyor. Tabii hava koşullarına bağlı olarak balık yer değiştiriyor. Mesela bir gün önce bol balığın olduğu bölgede bir gün sonra balık olmayabiliyor. Ama yine de biz balığın bol olacağını düşünüyoruz. Çünkü bunlar küçük balıklar. Çaparilere fazla kendilerini göstermezler." dedi.

- "Çok pahalı bir sektör"

Baş, balıkçılık sektöründe giderlerin ağır olduğuna işaret ederek, balıkçı teknesinin bir yıllık maliyetinin 1 milyon lira civarında olduğunu vurguladı.

Balıkçıların ağır maddi külfetler altına girerek ekonomik olarak hayatta kalmaya çalıştıklarını belirten Baş, şunları dile getirdi:

"İnşallah bu sezon balık çok olur ve arkadaşlarımız masraflarının karşılığını alır. Sonuçta bir teknenin sezon boyunca gideri 1 milyon lira civarında. Özellikle palamut ve hamsinin bol olduğu sezonlarda daha fazla para kazanma şansımız oluyor. Umudumuz bu sezon yine hamsi ve palamutunu bol olmasında. Bayramın ikinci günü vira bismillah diyerek denize açılacağız. Ben tüm balıkçı arkadaşlarımıza bol kazançlı bir sezon diliyorum."

- "Bebek bekler gibi heyecanlanıyoruz"

Balıkçı Kadir Alabaş ise yeni sezon öncesi bebek bekler gibi heyecan hissettiklerini söyledi.

Hazırlıkları tamamlanan tekneleri kızakla denize indirmeye başladıklarını kaydeden Alabaş, "Kısmetse 1 Eylül'de sezon başlıyor. Bayrama denk geldiği için o gün balığa çıkar mıyız, çıkmaz mıyız henüz belli değil. Açıkçası bebek bekler gibi heyecanlanıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Herkes emeğinin karşılığını alır."

Alabaş, geçen sezon bol miktarda palamut avladıklarını, vatandaşların da bol balık tükettiğini anımsatarak bu yıl da denizin kendilerine cömert davranmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

