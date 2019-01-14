Balparmak Arı Sütünün Geleceği İçin Çalışıyor Balparmak, arıların ürettiği en değerli besinlerden biri olan arı sütü üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenli arı sütü üretiminin koşullarını belirlemek amacıyla hayata geçirdiği “Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” konulu araştırma projesini hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projenin tanıtım toplantısı 10 Ocak Perşembe günü gerçekleştirildi.

Arıların önemine dair farkındalık yaratmak ve arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliği için çalışan Balparmak; bir yandan da arı sütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılması için projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Balparmak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Şubesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak “Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” konulu araştırma projesini hayata geçiriyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projenin tanıtımı, 10 Ocak Perşembe günü yapılan toplantıyla gerçekleştirildi. Üretiminden tüketimine kadar olan süreçte, arı sütünün biyokimyasal özelliklerini etkileyen parametrelerin belirlenmesinin amaçlandığı proje kapsamında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından altı ay boyunca farklı arı sütü üretim metotları denenecek. Elde edilen ürünler üzerinde yapılacak raf ömrü çalışmasıyla, arı sütünün ideal saklama koşulları, ambalajlama özellikleri ve raf ömrü süresi belirlenecek. İki yıl sürecek projede, belirlenen ideal üretim yöntemi ile ikinci yıl tekrar verileri doğrulamak amacıyla üretim gerçekleştirilecek. Proje, arı sütünün farklı özelliklerinin bir arada ve detaylı olarak incelenmesi açısından bir ilk olma özelliği de taşıyor.



Arı sütü projesi tanıtım toplantısında konuşan Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, şunları söyledi: “Arı sütü çok değerli ama raf ömrü çok kısa olan bir ürün. Bu projeyle saf arı sütünün hangi koşullarda besin değerini kaybetmeden saklanacağını bilimsel olarak belirleyeceğiz. Ayrıca arı sütünün üretimi, ambalajlanması ve saklama koşullarını kapsamlı bir biçimde inceleyecek, güvenli arı sütünün koşullarını ve ülkemizin arı sütü üretim potansiyelini rakamlarla belirleyeceğiz. Arı sütünün kovandan tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacağız.”





Balparmak hakkında:

Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal sektörünün gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır sektörün lideri olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, Apitera ve BallıMix markalarıyla sağlığı, doğallığı, lezzeti her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan Balparmak, bu anlamda sektörün öncülüğünü üstleniyor. Gıda güvenliği konusunda uluslararası standartlara göre çalışan Balparmak, gıda güvenliği sistemi FSSC 22000 ile global gıda standardı BRC (British Retail Consortium) gibi sertifikalara da sahip.

Türkiye’nin bal ve diğer arı ürünleri alanındaki ilk ve tek, gıda alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu ürünleri 92’den fazla parametre doğrultusunda analiz ediyor.

