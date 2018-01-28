Bankacılıkta bir mobil devrim daha

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Garanti Cep’te QR kod ile hızlı para gönderme özelliğini kullanıma sundu.

Banka açıklamasına göre, Garanti Cep uygulamasında hayata geçirilen özellikle, IBAN yerine her hesap özelinde tanımlanmış QR kodlar kullanılabilecek. Para transferi işlemlerinde, alıcı taraf Garanti Cep uygulaması içerisinde kendi hesabına ait QR kodu görüntüleyebilecek ve herhangi bir mesajlaşma platformu ile arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

Para göndermek isteyen Garanti müşterileri ise alıcıyla yanyana oldukları durumda QR’ı anlık olarak okutabilecek veya daha önce paylaşılmış bir QR kodu telefonunun fotoğraf galerisinden seçerek işlemi tamamlayabilecek.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, "Dijitalleşme yolculuğunda her zaman sektöre yön veren ve fark yaratan Garanti olarak, Türkiye’de bir ilke daha imza attık. QR kodla para çekme ve yatırma özelliği sayesinde, Paramatik’lerden kartsız para çekebilen müşterilerimiz, artık QR kodla, IBAN hatırlamalarına gerek kalmadan çok daha hızlı ve kolay bir şekilde para transferi gerçekleştirebilecek. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için para göndermek gibi sık yapılan günlük bankacılık işlemlerine hız katıyor, teknolojimizle fark yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.