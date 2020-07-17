Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar destek filistin israil suriye yatırım
2020 hedefi 1 milyar
2020 hedefi 1 milyar
Kornanın lideri
Kornanın lideri
Arzum'a yeni CFO
Arzum'a Yeni CFO
Esnafa can suyu
Esnafa can suyu
İklimsel Turizm
İklimsel Turizm

Banvit, ISO 500’de sektör liderliğini korudu

İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı araştırması sonuçları düzenlenen toplantı ile açıklandı. 2019 yılı sonuçlarına göre Banvit, listede beyaz et sektöründeki firmalar arasında en üst sırada yer aldı ve genel Türkiye sıralamasında geçen yıla göre bir basamak yükselerek 58. sıraya yerleşti.

Banvit, ISO 500’de sektör liderliğini korudu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Banvit 58’inci sırada yer aldı. Beyaz et sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Banvit, 2019 yıl sonunda 3.235.759.055 üretimden satış cirosuna ulaşarak, aynı dönemde 101,191 milyon ABD doları tutarında da ihracat gerçekleştirdi. Balıkesir Sanayi Odası üyesi olan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş., ulaştığı bu sonuçlarla genel sıralamada geçtiğimiz yıla oranla bir basamak yükselmeyi başardı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncü oldu.

* Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.iso.org.tr/Sites/1/upload/files/ISO_I.500_2019-10022.pdf

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BanvitSANAYİ500Istanbulsanayiodası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.