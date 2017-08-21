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Barselona saldırısının baş zanlısı etkisiz hale getirildi

Barselona'daki terör saldırısının baş zanlısı Yunus Ebu Yakup'un, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barselona saldırısının baş zanlısı etkisiz hale getirildi

BARSELONA (AA) - Barselona'ya 50 kilometre mesafedeki Subirats yerleşim yerinde çıkan çatışmada bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Katalonya polisinin resmi Twitter hesabı Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, Subirats'daki çatışmada etkisiz hale getirilen şüphelinin, patlayıcı yüklü bir kemer taşıdığı bildirildi.
Katalan gazetelerinden La Vanguardia ise söz konusu şüphelinin 17 Ağustos'ta Barselona'da meydan gelen terör saldırısının aranan zanlısı Yunus Ebu Yakup olduğunu iddia etti.
Polis, henüz resmen bu iddiayı doğrulamasa da İspanyol devlet televizyonu RTVE, etkisiz hale getirilen şüphelinin Yakup olduğunu ileri sürdü.
Fas uyruklu olan 22 yaşındaki Yakup'un, Barselona'nın La Rambla caddesinde yaya yoluna girerek, 13 kişinin ölümüne 120 kişinin de yaralanmasına neden olan minibüsü kullanan kişi olduğu belirtiliyor.
Muhabir: Şenhan Bolelli

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Yunus Ebu YakupYakalandıİspanyadaki Terör SaldırılarıDünyaBarselona
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