Başakşehir yeni belediye hizmet binasına kavuşuyor

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut, Başakşehir'deki Kuzey Yakası bölgesinde yer alan kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladı.

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, kuruluşundan bugüne kadar konut projelerinin yanında eğitim tesisleri, camiler, resmi kurumlar gibi sosyal yaşama yön veren birçok proje geliştirmeye devam ediyor.

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, Başakşehir ilçesi ve Kuzey Yakası bölgesine ilişkin değerlendirmesinde, planlı şehircilik anlayışının ilk örneklerinden olan Başakşehir'de 1995 yılından bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Kurum, Başakşehir ilçesinde Emlak Konut olarak tamamlanan ve devam eden olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 cami inşasına imza attıklarını bildirdi.



Murat Kurum, "Özellikle İstanbul'un yeni yakası olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Yakası bölgesi, bulunduğu konum itibarıyla Üçüncü Havalimanı, Halkalı-Havalimanı metro hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İkitelli Şehir Hastanesi'nin yanı sıra, yakın zamanda güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi mega projelerin merkezinde yer alıyor." görüşlerini aktardı.



- "Cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor"



Daha önce Kuzey Yakası projesiyle beraber bu bölgede 360 bin metrekarelik şehir parkı, 37 bin metrekarelik kent meydanı, otel, ofis gibi hem iş hem sosyal yaşama yönelik faaliyetler hayata geçireceklerini açıkladıklarını hatırlatan Kurum, yakın zamanda kent meydanı ve burada bulunan 5 bin kişilik camiyi hizmet verecek hale getireceklerini aktardı.

Şimdi de Kuzey Yakası bölgesinde yer alan kent meydanında yeni belediye hizmet binasının inşaatı için Başakşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Kuzey Yakası bölgesi, yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, toplumun her kesimine hitap edecek, gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor. İnşallah devletimizin de desteği ile büyüyen ve gelişen Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz."



- "İstanbul’un en büyük meydanı olacak"



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise 9 yıl önce kurulan belediyenin, nitelikli hizmet binası olmamasına rağmen önce çocuklara ve gençlere okul, kütüphane, bilgi evi, spor parkları ve gençlik merkezi inşa ettiklerini belirtti.

Kartoğlu, "400-500 bin nüfusa hizmet verecek güzel bir bina yapmanın zamanı geldi. Türkiye'nin ilk planlı kent meydanı olacak projede ilçemizin tüm kamu kurumlarının yer alacağı Başakşehir Kent Meydanı'na yüksek katlı olmayan güzel bir bina inşa ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirecek olan Emlak Konut'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık, ülkeler değil, şehirler yarışıyor" diyen Kartoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada şehirler sokaklarıyla, caddeleriyle ve meydanlarıyla konuşuyor ve konuşuluyor. 37 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz ve altında metro istasyonu ile otoparkın da yer alacağı Başakşehir Kent Meydanı Projemiz, yanı başındaki 360 bin metrekarelik Botanik Park ile birlikte İstanbul'un en büyük ve en güzel meydanlarından biri olacak."



- Yeni hizmet binası 5 bloktan oluşuyor



57 bin 790 metrekarelik kapalı alana sahip olan Başakşehir Belediye Hizmet Binası 5 bloktan oluşuyor. Bu blokları birbirine bağlayan omurganın avlulaşması ile de kamusal bir sosyal alan oluşturuldu.

Yeni hizmet binası, belediye ile ilgili birimlerin, birbirleri ile yakın ilişkide olacak şekilde bu bloklarda hizmet vermesi öngörülerek projelendirildi.

Proje bünyesinde 470 araçlık kapalı otopark, 400 metrekarelik kreş, erkek ve kadın spor salonları, 1 çok amaçlı salon, 4 konferans salonu bulunuyor.

Belediye fonksiyonlarının yanı sıra Başakşehir Meydanı ile bütünleşik, kent ve insan ölçeğine uygun, çevresi ile beraber yaşayan proje tasarlanması hedefleniyor.