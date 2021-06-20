Başarı hikayelerini anlatacaklar

Türkiye’de ilk kez yapılacak AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ ’nde ülkemizin başarılı girişimci akademisyenleri yaptıkları girişimleri anlatırken, sektörlerinin önde gelen girişimcileri ise başarı hikayelerini paylaşacak. 24 Haziran Perşembe günü saat 13.00 ile 17.30 arasında online olarak gerçekleşecek AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ; Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi (Girişim Limanı) ile KanalEkonomi’nin işbirliğinde gerçekleşecek. AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin ihracatta kırılan rekorların hikayesini anlatması ile başlayacak; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın yönetim süresince başlattığı girişimcilik alanında ilklerden ve başarılı projelerine değindiği açılış konuşması ve ardından pek çok başarı hikayesine imza atan ve sosyal fayda odaklı birçok projeye gönüllü destek veren SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun konuşması ile açılış konuşmaları oturumu son bulacak. Her bir oturumda başarılı sektör temsilcilerinin yer aldığı başarı hikayelerine yer verilecek. Başarı hikayelerini aktarmak üzere AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'nde mobilya sektöründe sayısız başarıdan sonra şimdilerde yenilenebilir atık konusunda sürdürülebilir projelere ağırlık veren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, arı ürünleri konusunda devrim niteliğinde projelere imza atan Bee’o Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ve bilişim teknolojileri ve dijitalleşme konusunda ilkleri başlatan Wediacorp Holding Kurucusu Funda Şen konuşmacı olarak yer alacak.

AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'ne davetli Türkiye’nin 7 bölgesinde bulunan 9 farklı üniversiteden, başarılı girişimci akademisyenler ise şöyle:

• Prof. Dr. Kürşat Çağıltay – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Özlem Yalçın- Koç Üniversitesi

• Doç. Dr. Leyla Türker Şener- İstanbul Üniversitesi

• Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş- Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

• Doç. Dr. Pınar Göktaş- Süleyman Demirel Üniversitesi

• Prof. Dr. Kürşat Demiryürek- 19 Mayıs Üniversitesi

• Doç. Dr. Zeliha Tekin- Muş Alparslan Üniversitesi

• Prof. Dr. Mustafa Bayram- Gaziantep Üniversitesi

Son olarak AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'nde gerçekleştirilecek Akdemide Girişimcilik, Dijital Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik olmak üzere 3 ayrı oturumun moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yöneticileri Murat Gülderen ve Çiğdem Subaşı ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu yapacak. AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ Koordinatörleri Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ve Kanalekonomi Kurucu Başkanı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da açılış konuşmalarında önemli bilgiler paylaşacak.