Özellikle son birkaç yıldır Kadın çalışmaları konusuna ışık tutan psikoloji ve iletişim uzmanı Yaren Karaca, aday adaylığı ile siyasete adım attı. Bu süreçten sonra partide ve diğer kanallarda kadın hakları hususunda önemli çalışmaları beklenen Yaren Karaca’dan beklenti epey yüksek. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her kesimle iletişim sağlayan Yaren Karaca, CHP çalışmaları ile bu dönem ve sonraki dönemlerde epey aşina olduğumuz bir isim olacaktı
Başarılı psikolog 3. Bölge Aday Adayı oldu
Psikolog Yaren Karaca CHP İstanbul 3. Bölge Aday Adaylığı ile genç ve başarılı gençlik anlayışını benimseyen herkese umut oldu.
24 Mart 2023 Cuma 09:50
Özellikle son birkaç yıldır Kadın çalışmaları konusuna ışık tutan psikoloji ve iletişim uzmanı Yaren Karaca, aday adaylığı ile siyasete adım attı. Bu süreçten sonra partide ve diğer kanallarda kadın hakları hususunda önemli çalışmaları beklenen Yaren Karaca’dan beklenti epey yüksek. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her kesimle iletişim sağlayan Yaren Karaca, CHP çalışmaları ile bu dönem ve sonraki dönemlerde epey aşina olduğumuz bir isim olacaktı