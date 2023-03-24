Başarılı psikolog 3. Bölge Aday Adayı oldu

Özellikle son birkaç yıldır Kadın çalışmaları konusuna ışık tutan psikoloji ve iletişim uzmanı Yaren Karaca, aday adaylığı ile siyasete adım attı. Bu süreçten sonra partide ve diğer kanallarda kadın hakları hususunda önemli çalışmaları beklenen Yaren Karaca’dan beklenti epey yüksek. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her kesimle iletişim sağlayan Yaren Karaca, CHP çalışmaları ile bu dönem ve sonraki dönemlerde epey aşina olduğumuz bir isim olacaktı

