Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Ömer Faruk Başaran CHP'den aday oldu
Ünlü iş insanı aday oldu
Bir ilke daha imza attı
Bir ilke daha imza attı
Devler buluştu
Devler buluştu
İşte KASAD'ın yeni yönetimi
KASAD seçimini yaptı
Efsanesi 40 yaşında
Efsanesi 40 yaşında

Başarılı psikolog 3. Bölge Aday Adayı oldu

Psikolog Yaren Karaca CHP İstanbul 3. Bölge Aday Adaylığı ile genç ve başarılı gençlik anlayışını benimseyen herkese umut oldu. 

Başarılı psikolog 3. Bölge Aday Adayı oldu

Özellikle son birkaç yıldır Kadın çalışmaları konusuna ışık tutan psikoloji ve iletişim uzmanı Yaren Karaca, aday adaylığı ile siyasete adım attı. Bu süreçten sonra partide ve diğer kanallarda kadın hakları hususunda önemli çalışmaları beklenen Yaren Karaca’dan beklenti epey yüksek. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her kesimle iletişim sağlayan Yaren Karaca, CHP çalışmaları ile bu dönem ve sonraki dönemlerde epey aşina olduğumuz bir isim olacaktı
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Psikolog Yaren KaracaCHP İstanbul 3. Bölge Aday Adayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1