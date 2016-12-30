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Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı","Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" projeleri 2016 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi

Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı","Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" Projeleri 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın talimatıyla 4 proje, 2016 Yılı Yatırım Programı'na dahil edildi.
Buna göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın "Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı", Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Yozgat Havalimanı" ve "Karaman Havalimanı" ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Tokat Yeni Havalimanı Yapımı" projeleri Başbakan Yıldırım'ın onayı ile 2016 Yılı Yatırım Programı'na alındı.

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Başbakan Binali Yıldırım2016 Yılı Yatırım Programı
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