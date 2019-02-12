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Basın CIP'te, Başkan körükte!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'İhracatta İlk Adım Seferberliği'ni Türkiye'nin altıncı en büyük ihracatçı ili olan Gaziantep'ten başlattı.

Basın CIP'te, Başkan körükte!
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TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, TİM Özel Kalemi Belma Ünal, TİM'in Kurumsal ve Basın ekibinden Okan İnce, Mesut Taşkın, Fahrettin İnce ve teknik ekipten oluşan heyet 10 Şubat Pazar günü İstanbul'dan Gaziantep'e hareket etti.

'VIP'DEN BEKLİYORDUK'

Gaziantep'e gidiş yolunda, TİM'in faaliyetlerini yakından takip eden bir grup gazeteninin de yer aldığı heyeti şaşırtan bir durum gerçekleşti. THY CIP Lounge'da uçak saatini bekleyen gazeteciler, CIP'de TİM Başkanı Gülle'yi göremeyince aralarında "Başkan artık VIP'den uçağa biniyor" yollu çıkarımda bulundu. CIP'den shuttle'la körüğe giden gazeteci grubu uçağa bineceği sırada Başkan Gülle ve ekibinin normal yolcu girişinden geldiğini görünce şaşırdı. Gazetecilerden bazıları Gülle'ye "Başkan sizi CIP'te göremeyince VIP'den gelir sandık" diye espri yaptılar.

SÖZÜNÜ TUTAN BAŞKAN

Uçağa giriş sırasında öndeki yolcular Başkan Gülle'ye yol vermek istese de Gülle, sırasını beklemeyi tercih etti. Bu durum gazeteciler arasında sohbet konusu oldu. Çünkü son yıllarda, geçelim TİM gibi 168 milyar doları aşan ihracatla Türkiye'nin en güçlü kurumu konumundaki bir STK'nın başındaki ismi, birçok küçük derneğin başkanı bile protokol meraklısı durumunda. TİM Başkanı Gülle, göreve geldiğinde "TİM'i üç beş kişi ile yönetmeyeceğiz. Sektör Kurulu'nu yönetim kurulu gibi çalıştıracağız. İhracatçının bir telefon uzağında olacağız" demişti. Nitekim Başkan Gülle bu sözünü tuttuyor. Önce yönetimi genişletti, sonra kendi deyimiyle "Adında meclis olan ama meclisi olmayan" TİM'i daha katılımcı ve ihracatçıyı ayağına bekleyen değil ihracatçının, üreticinin ayağına giden bir yapıya kavuşturuyor. Uçak yolculuklarında da özel protokol meraklısı olamayan ve böyle bir ayrıcalık beklemeyen Gülle'nin bu tavrı gazetecilerden tam not almış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
İsmailGülleTİM
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