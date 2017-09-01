Başka olur rakiplerin dayanışması

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada siber saldırıların yoğun olduğu bir dönem yaşandı. Ulusal ve uluslararası birçok şirket bu saldırılardan nasibini aldı. Hatta faaliyetlerini ara vermek zorunda kalanlar bile oldu. Bu saldırılardan en çok etkilenen şirketlerden biri de Uluslararası lojistik şirketi TNT oldu. Hollanda merkezli kargo şirketi TNT, yaptığı açıklamada, “Sistemin devre dışı kalması nedeniyle terminaldeki çalışanlara hangi konteynerin doldurulması, hangisinin boşaltılması gerektiğini söyleyemiyoruz. Bizim için etkileri çok ciddi. Zararı en aza indirmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. TNT neredeyse 15 gün işlerini yapamaz hale gelmişti.

Bu noktada uluslararası bir dayanışma yaşanmış. TNT’ye gelen kargolar yine bir başka uluslararası kargo şirketi DHL tarafından taşınmış. Duyduğumuza göre, TNT’ye gelen kargolar manuel olarak formlara işlenmiş ve DHL aracılığıyla sahiplerine ulaştırılmış. Dünya genelinde rekabet halinde olan iki şirketin bu örnek dayanışmasını size aktarmak istedik… Para Dergisi