Başkandan iç giyim ihracatının önünü açacak öneri

2020'yi 800 milyon dolar ihracatla kapatan iç giyim sektörü iplik ve kumaş ithalatında uygulanan ek vergilerin geçici olarak kaldırılmasını talep ediyor. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, iplik ithalatında yüzde 5 ile 8, kumaş ithalatında ise yüzde 20 olarak uygulanan ek vergilerin geçici süreyle de olsa kaldırılması gerektiğini, mevcut durumun üretim maliyetlerini artırdığını ve söz konusu durumun katma değeri yüksek ihracatın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

“TEK GAYEMİZ İHRACAT BİRİM DEĞERİMİZİ ARTIRMAK”

TİGSAD Başkanı Kanpolat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Dünya pamuk piyasa borsaları uçuyor. Fiyat devamlı yukarı çıktığı için de pamuk satmakta bir çekince var. Bir de Çin'e Amerika'nın koyduğu bir kota var. Dolayısıyla Avrupa Birliği pamuğu oradan almaktan çok Türkiye’den ve Özbekistan'dan tedarik ediyor. Pamuğun kilosu 2,5 dolar. Libresi 105 dolar diyorlar şu anda dünya piyasalarında. Her gün değişiyor. İpliğin ise şu andaki ihracat ortalaması 4,5 dolar. Şimdi iplikçiler Avrupa'dan yakın çevreden imalatçılara iplik satıyorlar. Bu da ülkemizdeki iplik ihtiyacında bir sıkıntı yaratıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. Kumaş ihracatının şu anda ortalama fiyatı 6 dolar. Hazır giyimde ise 16,6 dolar. Aslında bunun doğrusu ne? Katma değerli, hazır giyimi ihraç etmek. Geçici olarak iplikteki ve kumaştaki ilave vergilerin kaldırılması sektörümüzün önünü açar. Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan buraya hiç olmazsa iplik ve pamuk gelsin. Hazır giyimci olarak ihtiyacımı karşılayayım. Daha uygun fiyata alayım ve ben bunu ihraç ederken bir yandan da iç piyasaya daha uygun maliyetlerle verebileyim.”

"PAMUKTAKİ TÜKETİM 1,6 MİLYON TON, 800 BİN TON ÜRETİM VAR"

Pamuğun hazır giyim sektörünün ham maddesi olduğuna vurgu yapan Nazım Kanpolat, "Bizim pamukta yaklaşık 1,6 milyon ton tüketimimiz, 800 bin ton civarında da üretimimiz var. Yani bir açık var. Bunu biz dışarıdan getireceğiz ama ilave vergiler var. Komple ihracatı kapatın demiyoruz fakat bu kriz bitene kadar, bu pamuk fiyatları oturana kadar, başka ihtiyaçlar karşılanana kadar ilave vergileri en azından kaldırın. Gümrükleri açalım ithalat gelsin. Daha uygun maliyetlerle ihtiyacımızı karşılayalım. Daha sonra yine durum düzeldiği zaman kapatılsın. Bu durum stokçuluğun da önüne geçecektir." dedi.