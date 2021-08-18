Batarya üretimini avucumuzun içi gibi biliyoruz

Makine mühendisliği alanındaki uzmanlığını bir havuzda toplayan Bosch, şirketlere, tek bir kaynaktan batarya üretimi için, münferit bileşen ve yazılım çözümlerinden komple montaj hatlarına kadar değişen fabrika ekipmanları sunuyor. Bosch’un endüstriyel teknolojiden sorumlu yönetim kurulu üyesi Rolf Najork, “Bataryaları ve bataryaların nasıl üretilmesi gerektiğini avucumuzun içi gibi biliyoruz” dedi. Bosch, bu işe girerken makine mühendisliğinde dikey entegrasyonu artırmayı ve 2025 yılına kadar batarya üretimi ekipmanı ile yıllık yaklaşık 250 milyon avroluk satış yapmayı hedefliyor. Üretim bilgisini kendi tesislerinde de kullanan Bosch, Almanya'nın Eisenach şehrindeki fabrikasında 48 voltluk ikinci nesil bataryaların tam ölçekli üretimini başlatıyor. Şirket bu yıl yerel imalat operasyonlarını genişletmek üzere yaklaşık 70 milyon avro yatırım yapıyor.

Batarya pazarı yılda yüzde 25 büyüyor

Uzmanlar, 2019 yılında 200 GWh olan lityum iyon batarya talebinin 2030 yılında 2.000 GWh'in üzerine çıkacağını öngörüyor (Kaynak: BMWi, 2021). Şu anda talebin yüzde 60'ından fazlası elektromobiliteden geliyor (Kaynak: VDMA, 2020). Bosch 48 voltluk hafif hibridizasyondan tam elektrikli tahrik sistemlerine ve yakıt hücrelerine kadar uzanan bir çözüm portföyü sunuyor. Şirket, batarya geliştirme konusunda otomobillerin yanı sıra e-bisikletler, elektrikli el aletleri ve mutfak aletleri için de tecrübeli ve geniş bir üretim uzmanlığına sahip. Bosch bu bilgi birikimini artan talebi karşılamak amacıyla kullanmayı planlıyor. Najork, “Küresel batarya pazarının her yıl yüzde 25 büyüyeceğini varsayıyoruz. Bu talebi karşılamak için Bosch üzerine düşeni yapıyor” dedi.

Webasto batarya üretimi, Bosch teknolojisine dayanıyor

Bosch’un bu alandaki pilot müşterilerinden biri, batarya fabrikalarını Bosch teknolojisiyle donatan Webasto. Batarya paketi üretiminde lider konumda olan Webasto, 2016 yılından bu yana elektromobilite alanında faaliyet gösteriyor ve yüksek gerilimli ısıtıcıların ve şarj etme çözümlerinin yanı sıra elektrikli araçların batarya sistemleri konusuna da odaklanıyor. Webasto'nun Schierling/Almanya'daki fabrikasında üretilen batarya, Kore'deki Dangjin gibi yeni üretim tesisleri için bir prototip görevi görüyor. Bosch, batarya hücrelerinin kaynaklanması ve yapıştırılması için otomatik montaj hatları sunuyor. Bu amaçla, giriş kontrolüyle birlikte hücre temizliği, paket süreci ve ayrıca özel lazer kaynak işlemi ve kalite güvence için hat sonu kalite kontrolü gibi modül üretiminin çeşitli fonksiyonları bir araya getiriliyor. Sofistike hat konsepti sayesinde, işlem sırasında partikül kirliliği oluşmuyor. Robotlar hücre yığınlarını dağıtım teknolojisi ve lazer kaynaktan oluşan iki adımlı bir prosedürde otomatik olarak birleştiriyor. Kapsamlı güvenlik konseptiyle, yüksek derecede dinamik ve hassas bir lazer kaynak prosesi kullanarak batarya modülünün elektrik bağlantısını kurmak mümkündür.

Bosch tesisleri, etkileyici batarya uzmanlığı sergiliyor

Bosch, kendi fabrikalarında da endüstriyel teknolojisinin ilerleme sağlayacağına inanıyor. Şirketin Eisenach Fabrikasında, binek otomobillerin hibridizasyonu için 48 voltluk bataryalar üretiliyor. Bu tür bataryalar, içten yanmalı motorlu araçlarda özellikle şehir içi yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu yüzde 15’e kadar azaltıyor. Eisenach'ta ikinci nesil de büyük ölçekli üretime geçiyor. Üretim sırasında, 90'dan fazla bileşen 100'den fazla süreç adımından geçiriliyor. Bisikletler için elektrikli ‘kuyruk rüzgârı’ Macaristan'dan geliyor. Bosch'un Miskolc Fabrikasında 2015 yılından bu yana, genişletilmiş ürün yelpazesi ve uzun kullanım ömrü sunan, yüksek performanslı e-bisiklet bataryaları üretiliyor. Mükemmel bir şekilde senkronize edilmiş e-bisiklet sistemi oluşturmak için bataryaların, tahrik sistemi ve ekran birleştirilmeden önce üretim süreci boyunca yaklaşık 20 aşamadan geçmesi gerekiyor. Hücrelerle ilgili giriş kontrolü, modül ve paket montajı ve batarya yönetim sistemi entegrasyonu bu aşamalar arasında yer alıyor. Tam otomatik yerel üretim, e-bisiklet üreticileri için yüksek kalite standartları, maksimum batarya güvenliği ve istikrarlı tedarik zinciri sağlıyor. Bosch, elektromobilite çözümlerini Münih'te 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek IAA Mobility'de sergileyecek.

Bosch, üreticilere kapsamlı hizmetler sunuyor

Bosch hem fabrika inşaatında genel yüklenici hem de münferit bileşenler ve yazılım çözümleri tedarikçisi olarak hizmet sunuyor. Najork, “Önde gelen bir IoT şirketi ve başarılı makine üreticisi olarak, geleceğin fabrikasını düzenleme fırsatını sunuyoruz” dedi. Bosch, silindirik, prizmatik veya kese hücrelerden imal edilen ve elektrikli araçlarda kullanılan batarya modülleri ve batarya paketleri üretmek için ekipman, makine, donanım ve yazılım geliştiriyor. Hücreleri birbirine sıkıca bağlamak için sıkma, kaynak ve yapıştırma işlemleri kullanılıyor. İhtiyaçlara göre Bosch, ister kısmen ister tamamen otomatik hat temini yapabiliyor. Tahrik ve kontrol teknolojileri, akıllı tasarımlı manuel iş istasyonları, üretim planlaması için üretim yürütme sistemleri (MES) ve makineler ile sistemleri birbirine bağlamak için kullanılan yazılımlar da şirketin portföyünde yer alıyor.