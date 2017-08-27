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“Batı Karadeniz'in İncisi“nde bayram önlemleri

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin sahillerinde, Kurban Bayramı'nda oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri arttırıldı

“Batı Karadeniz'in İncisi“nde bayram önlemleri

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Akçakoca'da, 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahillerde güvenlik önlemleri artırıldı.
İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan, 35 kilometrelik sahil şeridi ve 2 Mavi Bayraklı plajı ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekleyen ilçede bayram hazırlıkları tamamlandı.
Düzce Valiliğince sahil güvenliğinin sağlanması amacıyla satın alınan 8 metrelik zodyak bot Akçakoca Belediyesine teslim edildi.
İlçedeki plaj güvenliği sorumlusu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, 35 kilometrelik sahil şeridinde bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
Hazırlıkların Düzce Valiliğince desteklendiğini aktaran Uzunoğlu, "Şu anda zodyak botumuzu teslim aldık, suya indirip gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Personelimizle sahillerde güvenliği sağlamaya çalışıyoruz fakat bu yeterli gelmiyor. Plajımızda hala can kurtaran ve jet-ski ihtiyacı var. Personelimiz, her olaya anında müdahale için seferber oluyor, gerçekten zorlanıyoruz. Bu kapsamdan gelecek yıl gerekli güvenlik önlemlerini artırmayı düşünüyoruz." dedi.
Uzunoğlu, plajlarda vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için tüm çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Kurban Bayramı tatilinde ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimiz için tüm çalışmaları ve önlemleri aldık. Vatandaşlarımızdan, sahillerde bulunan uyarıları dikkate almalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini rica ediyoruz." diye konuştu.

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