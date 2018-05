Batıyı doğuya yakınlaştıran yol: Bolu Dağı Tüneli

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, başta İstanbul olmak üzere batı illerinde yaşayan milyonlarca kişinin Anadolu ile arasındaki süreyi kısaltıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi Projesi kapsamında 1990 yılında ihale edilen, 1993 yılında çalışmalara başlanan ve 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle trafiğe açılan 25,5 kilometre uzunluğundaki projenin yaklaşık 3,2 kilometresini oluşturan Bolu Dağı Tüneli'ni 11 yılda milyonlarca kişi kullandı.

Günlük ortalama 30 bin 869 aracın geçiş yaptığı tünelle, önceden iyi havalarda 30 dakika süren Bolu Dağı Geçişi, her hava koşulunda 5 dakikaya düştü.

Bolu Dağı geçişinde ayrıca 4,6 kilometre uzunluğunda 4 viyadük, yaklaşık bin 296 metre uzunluğunda 9 köprü yer alıyor.

- Kameralı takip

Tünel içindeki trafiği izlemek için yaklaşık 95 metre aralıklarla (tünelde kör nokta kalmayacak şekilde) 66 sabit odaklı kameralar da hizmet veriyor.

Tünel dışında Asarsuyu ve Elmalık Tünel portallarında 2'şer hareketli, Asarsuyu Vadisi viyadükler bölgesinde 10 dome ile 4 zoom özellikli kamera bulunuyor.

Kaynaşlı TEM gişelerini gören 1 kamerayla Elmalık mevkisindeki 2 zoom özellikli sabit kamerayla toplamda 21 harici kamera da sistemde yer alıyor. Toplam 87 kameranın görüntüleri tünel kontrol merkezinde 7/24 takip ediliyor.

- Olaylara anında müdahale

Tünel içerisinde olası bir kaza durumunda ortaya çıkabilecek yangın için muhtelif yerlerde otomatik "yangın algılama kablosu" ve "yangın ihbar" butonları her iki tüpte muhtelif yerlerde bulunuyor.

Tünel içindeki Acil Haberleşme boşluklarında, hidrant ve yangın dolabı bulunan yangınla mücadele boşluklarının her birinde biri 9 kilogram diğeri 6 kilogram olan kuru tip yangın söndürme tüplerinin yerinden kaldırılması halinde otomatik olarak SCADA sisteminde alarm veriliyor ve kayıt altına alınıyor.

Büyük yangınlarda kullanılmak üzere hidrantların yer aldığı tünelde, yangın söndürme çalışmalarında tünelin kendi itfaiye kuruluşu devreye giriyor.

Herhangi büyük bir yangın durumunda, trafiğin tamamen durması halinde, kazazedelerin araçlarını terk edip en yakın geçişten mevcut yangına dayanıklı yaya kapılarını kullanarak diğer tüpe geçebiliyor.

Toplam altı adet olan bu tali geçişlerden en yakın mesafedekine (bir önceki ve bir sonraki) olan uzaklık ışıklı ve ışıksız tabelalar (kaçış yönü işareti) ile de belirtiliyor.

Bolu Dağı Geçişi'nde yer alan Bolu Tüneli'nde Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tünel İşletme Şefliği'nde 5 memur, 60 işçi, 97 kar ve buzla mücadele personeli olmak üzere 162 personel görev yapıyor.