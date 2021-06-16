Batman, tekstildeki başarısını tarım ve turizmle taçlandırmak istiyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin görüntülü platformda yayınlana ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk olan Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, sürekli göç veren Batman’ın artık göç alan şehirler arasında yer aldığını söyledi.

EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğünde ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Batman TSO Başkanı Demir, yaklaşık 15 yıl önce bir şirketin sosyal sorumluluk projesiyle başlayan konfeksiyon yatırımının Batman’da 30 bin kişinin istihdam edildiği bir sektöre dönüştüğünü belirterek, “İşsizliğin Türkiye’de en yoğun yaşandığı Batman’da bu yatırım lokomotif oldu. Şu an tekstil sektöründe çalışanlarımızın yüzde 51’i kadın. Bu da kadınlarımızın kendine olan güvenini artırdı. Hatta kadın intiharı olaylarında düşüşü sağladı. Batman’da birçok kadın evine ekmek götürebilmenin güven ve mutluluğunu yaşıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kente gitmek zorunda kalan gençlerimiz memleketlerine döndü. Göç veren şehirden göç alan şehir statüsüne geçtik. Nüfus artışımız milletvekili sayımızı da artırdı. Şimdi bu alandaki hedefimiz iplik, boya ve terbiye tesisleri kazandırarak, markalaşarak büyümek” dedi.

2’NCİ OSB HAZIRLIKLARI

Barajla birlikte artan sulamanın bölgede pamuk tarımını geliştirmesini beklediklerini ifade eden Demir, “Kendi bölgesinin pamuğunu işleyen Batman’ın bu alanda büyümesini istiyoruz. Kümelenme çalışmalarıyla ‘Tekstil Cazibe Merkezi’ kurma hazırlığımız var. Yatırımcıları Batman’da iplik, boya, apre fabrikaları açmak üzere Batman’a davet ediyoruz. 6’ıncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam eden OSB’mizde 74 parsel hazırladık. Batman’ın gelişimine bunun yetmeyeceğini biliyoruz. O yüzden kamudan 2’inci OSB için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Batman’da yeni yatırım alanı açmanın Toprak Kurulu ve maden sahası engeline takıldığını anlatan Demir, “Bu şehirde istihdamı artırmak zorundayız. Elbette toprağa, tarıma, madene ihtiyacımız var ama en yüksek istihdamı gelişen sanayi ile yakalayabileceğiz. O yüzden bu yöndeki adımlarımızı hızlandırıyoruz” dedi.

SASON ÇİLEĞİ’NE ÇOĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Batman sanayisinin tekstilin yanı sıra inşaat, gıda, tarım ve hayvancılık sektörleriyle büyüdüğünü belirten Başkan Demir, şehrin iyi tarım ve organik tarım potansiyelini harekete geçirdiğini anlattı. Bir süre önce Sason’da üretilmeye başlanan çileğin ülke genelinde beğeni kazandığına dikkat çeken Demir, “Tütün ekimine kota gelince alternatif olarak yetiştirilen Sason Çileği’nde 5 dönümle başlayan üretimimiz bin 200 dönüme çıktı. Bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan Sason Çileği’nde rekoltemiz yıllık 6 bin tonu aştı. Kokusu ve rayihası kendine özgü tadı bulunan Sason Çileği’ne coğrafi işaret alarak tescilini yaptırdık. Bu çabamız ürkünü daha değerli hale getirecek. Çilek ihracatımızı geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

YENİDEN İNŞADA BATMAN DA OLACAK

Batman’ın ihracatında Suriye ve Irak’ın iki etkin ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, “Bölgedeki çatışma ortamı ihracatımızı olumsuz etkiledi. Ancak, savaşlardan dolayı yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek üzere gerek ülkemiz gerek Batman hazırlık yapmalı. Barışın tamamın sağlanması durumunda bölge kentleri olduğu gibi Batman’da önemli işlere imza atacak. 2018’de 25 milyon dolar olan ihracatımızı 35 milyon dolara çıkardık. Elbette yeterli bulmuyoruz. OSB’miz bünyesine gümrük kazandırdık. Üyelerimizi ihracata yöneltme konusunda oda olarak birçok proje yürütüyoruz” dedi.

Batman denince akla petrolün gelmeye devam ettiğini belirten Demir, “Kısa bir süre önce TPAO Bölge Müdürlüğü müjde verdi. Alembey köyümüzde 3 bin 200 metrede yüksek kaliteli petrol bulundu. Türkiye’nin yüzde 10’luk ihtiyacını karşılayan Batman’ın bu etkinliğini yeni açılacak kuyularla daha da artıracağına inanıyorum. Bu alandaki yatırımların artmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

HASANKEYF DAHA FAZLA İLGİ BEKLİYOR

Şehrin turizm sektöründe de Hasankeyf’le birlikte yükselişte olduğunu belirten Batman TSO Başkanı Demir, bölgede yeni düzenlemelerle turist sayısının artacağına inandığını söyledi. Baraj altında kalan eserlerin yeni bölgeye taşındığını ancak bu alanda yeşil alan artırma ve peyzaj çalışmalarına hız verilmesi gerektiğine dikkat çeken Demir, “Dünyanın ilgi gösterdiği Hasankeyf, tarihi eserlerinin yanı sıra oluşturulan gölü de su sporları, dalma etkinlikleriyle de fırsatlar sunuyor. Kamudan Batman’ın turizm alt yapısına daha fazla yatırım bekliyoruz” diye konuştu.

