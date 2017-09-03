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Bayram tatili Akçakoca'nın nüfusunu 5'e katladı

- Bayram tatili için Düzce'nin Akçakoca ilçesini tercih eden turistler nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor - Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici: - "Bazı plajlarımızda 'iğne atsan yere düşmez' tabiri gibi yoğunluk yaşanmaktadır. Ayrıca oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Bayram tatili Akçakoca'nın nüfusunu 5'e katladı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinin nüfusu, Kurban Bayramı tatilinde 5 kart attı.
Akçakoca'nın 25 bin olan nüfusu, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde gelen turistlerle 125 bini aştı.
İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan, 35 kilometrelik sahil şeridi ve 2 Mavi Bayraklı plajı olan ilçede, plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca'nın bölgenin turistik anlamda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
"Akçakoca bölgenin en önemli tatil alanıdır." diyen Yemenici, "İki büyük metropolün ortasında olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmektedir. Şu anda bayram tatili nedeniyle sahillerimizde turist akınına uğradı. Bazı plajlarımızda 'İğne atsan yere düşmez' tabiri gibi yoğunluk yaşanmaktadır. Ayrıca oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." şeklinde konuştu.
Esnafın durumdan çok memnun olduğunu aktaran Yemenici, şunları kaydetti:
"Nüfus artışı nedeniyle güvenlik önlemlerini de artırdık. Sahillerde arama ve kurtarma ekiplerimiz mevcuttur. İlçede herhangi bir durum yaşamamak için ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle esnafımız da gayet memnun kalmaktadır. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçeye gelen turistlerle 25 bin olan nüfus 125 bin seviyelerini aştı."
Başkan Yemenici, yaşanan yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini umduğunu belirtti.

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