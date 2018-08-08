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Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat...

Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

ANKARA (AA) - PTT AŞ, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.
Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.
Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.
Tahsilat işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.

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