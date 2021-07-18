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BEE’O dan arıcılara anlamlı teşekkür

Propolis başta olmak üzere arı ürünleri sektörünün yıldız firması BEE’O Propolis’ten arıcılara teşekkür mesajı geldi. Arıcılık sektörüne katkıları ile de tanınan markanın Genel Müdürü Gıda Yük. Müh. Aslı Elif Tanuğur Samancı: ‘’en büyük teşekkür arılara ve arıcılara…çünkü arı varsa hayat var’’

BEE’O dan arıcılara anlamlı teşekkür
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8 yıl önce Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak üzere çıktığımız yolculukta, Çok çalıştık, propolisimizin gücüne inandık ve sınırları aştık. Türk bilim insanları olarak geliştirdiğimiz propolis özütleme yöntemiyle inovasyon ödülü kazandık. Yürüttüğümüz projelerle ulusal ve uluslararası arenada 37 farklı ödüle layık görüldük.

BEE’O ailesi olarak amacımız tüm arı ürünlerini en saf haliyle sizlere ulaştırmak. Bu amacın peşinde hem doğayı hem de arıcının emeğini korumak için sözleşmeli arıcılık modelini geliştirdik. Bu model sayesinde arıcılarımıza ekipman ve eğitim desteği sağlıyor, alım garantisi veriyor ve onların haklarını kendi haklarımız gibi koruyoruz. Ayrıca tüm ürünlerimizi İstanbul Teknik Üniversitesinde analiz ederek, kalitesinden ve gıda güvenliğine uygunluğundan emin oluyoruz.

Bugün 6000 metrekarelik tesisimiz, 5000 sözleşmeli arıcımız, 500.000 arı kovanımız, 150 kişilik uzman kadromuz ve Ar-Ge merkezimiz ile Türkiye’nin en büyük, ilk ve tek inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz.

Arı gibi çalışkan uzmanlarımız ve sözleşmeli arıcılarımızla el ele verdik; 8 yıldır arıların değerli ürünlerini sofralarınıza taşıyoruz. Tamamen doğal ve patentli formüllerimizle, propolis, polen, arı sütü, ham bal, arı ekmeği içeren karışımlar, damlalar, spreyler, tabletler ve cilt bakım ürünleri üretiyor ve altmıştan fazla inovatif ürünümüzü, dünyada BEE&YOU, Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markalarıyla sizlerle buluşturuyoruz.

Bu hayali mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ürünlerimize güvenen herkese teşekkürler. Ama en büyük teşekkür arılara ve arıcılara! Çünkü arı varsa hayat var!

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Anahtar Kelimeler:
#aslı Elif Tanuğur Samancı#BEE’O Propolis’ten Arıcılara Teşekkür
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