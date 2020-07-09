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Belediyeler gıdayı korumak için devreye giriyor

Gıdanı Koru kampanyasında belediyeler de devrede...FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ile özel oturum gerçekleştirildi.

Belediyeler gıdayı korumak için devreye giriyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve belediye başkanlığının katılımıyla bir özel oturum gerçekleştirdi.

Mayıs ayında lansmanı gerçekleştirilen Gıdanı Koru kampanyası, Türkiye’nin Gıda Kaybı ve İsrafı’nın Önlenmesi ve Azaltılması ile ilgili ilk Strateji ve Eylem Planı’nı duyurmuştu.

Gıda kaybı ve israfına karşı Ulusal Strateji ve Eylem Planı

FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Strateji ve Eylem Planı, aralarında özel sektörden STK’lara, üniversitelerden çıkar gruplarına 100’den fazla paydaşın görüş ve önerilerini de içeriyor.

Strateji ve Eylem Planı, politika ve karar alıcılar ile gıda kaybı ve israfı üzerine çalışanlar için rehberlik sunmayı ve somut çözümler benimseyerek gıda kaybı ve israfı konusundaki çabaları hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda ilk olarak, Eylem Planı’nda en çok görev düşen kurumlardan biri olan Türkiye Belediyeler Birliği ile özel bir oturum organize edildi.

Eylem planı 95 kritere göre belirlendi

Canlı yayımlanan oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu; Eylem Planı’nın gıda değer zincirinin her aşamasındaki konuların yasal, siyasa, teknik, eğitim ve iletişimini içeren 95 somut kritere göre belirlendiğini söyledi. Gutu, “Bu kriterler arasında, özellikle 33 eylem gıda israfının önlenmesi, ayrıştırılması ve yeniden kullanılması için geliştirilecek uygulamaları tanımlıyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği’nin vereceği destek ve rehberlik bu amaçlarımıza ulaşmada hayati öneme sahip” dedi.

“Belediyeler kampanyanın en etkin paydaşı olacak”

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Fatma Şahin ise en çok kaybın yaşandığı ürün grubunun yüzde 50 ile meyve ve sebzelerde olduğunu, günlük ekmek israfının da 4,9 milyon adete ulaştığını vurguladı.

Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin de israfın toplanması ve bertaraf edilmesi olduğunu söyleyen Şahin, “Tarlada kalan ve pazaryerlerinde artan ürünlerin değerlendirilmesi önceliğimiz olacak. Belediyeler olarak halka en yakın kuruluşlarız, gıda kaybı ve israfına karşı başlatılan ulusal Gıdanı Koru Kampanyası’nın en etkin paydaşı olacağımızı ifade etmek isterim.” dedi.

“İsrafın önlenmesinde belediyelere büyük görev düşüyor”

Eylem Planı’ndaki 33 eylemin Türkiye Belediyeler Birliği’ne ithaf edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılmasında belediyelere büyük rol düştüğünün altını çizdi. Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyelerimizin pazaryerlerindeki israfı yeniden değerlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini biliyoruz ve fizibilitesi uygun projelerle, kompost tesisleri, biyogaz tesislerinin yaygınlaşmasını ve daha etkin kullanılmasını arzuluyoruz. Ayrıca il ve ilçelerimizde gıda bağışı yapanları teşvik etmek için lojistik ve soğuk zincir teknolojisi için verdiğimiz desteği de artırmaya hazırız.”

Beslenme uzmanı ve kampanyanın aktif destekçisi Dilara Koçak’ın moderatörlüğünü yaptığı program, açılış konuşmalarının ardından Soru-Cevap bölümü ile sona erdi.

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