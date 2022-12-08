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Benges'ten Polonya'ya dev yatırım

Türkiye'de tarım sektörünün tanınan firması Benges Group makine sektörüne yatırım yapacağını duyurdu. Polonya'da 100 milyon Euro yatırımla jeneratör üretecek olan Benges Ortadoğu pazarının yüzde 10'unu hedefliyor.

Benges'ten Polonya'ya dev yatırım

Benges jeneratör üretimi için düğmeye bastı. Tarım alanında lider markalardan olan Benges, jeneratör konusunda da girişimlerine başladı. Polonyo Kalkınma Ajansı'nın desteği ile birlikte rjeneratör üretimi konusunda yeni bir yatırıma imza attı.

Tanıtım toplantısında konuşan İş Geliştirme Müdürü Seyithan Oluklu, dünyada yaşanan türbülansa, global piyasalardaki bütün belirsizliklere rağmen, Türk müteşebbisler olarak yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Önümüzdeki ay açılışını yapacağımız tesis 350 kişiye ekmek kapısı olacak ayrıca Ortadoğu pazarında 3 distribütörümüz ve 10 bayimiz ile satışlarımızı arttıracağız önümüzdeki dönemde bu sayılar artmaya devam edecek." dedi.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Oluklu, "Bu dönemde neler yaptığımızın, yaptığımız işlerin ekonomiye nasıl katkı sağladığının, özellikle üretimin önünün açtığının farkındayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada açılışını yaptacağımızz tesis hem Türkiye'ye hem de Polonya'ya önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

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