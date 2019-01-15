'Berlin 1961' kitabı Türkçe’ye çevrildi

İSTANBUL (AA) - Ödüllü gazeteci ve düşünce insanı Frederick Kempe’nin, Soğuk Savaş yıllarının en belirleyici olaylarından biri olan Berlin Duvarı ile başlayan dönemi ele alan kitabı 'Berlin 1961' Türkçe’ye kazandırıldı.



Daha önce 14 dile çevrilen 'Berlin 1961' kitabının Türkçe’ye çevrilerek okurlarıyla buluşması nedeniyle İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi.



Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Saygın gazeteci ve düşünce insanı Frederick Kempe, 'Berlin 1961' kitabıyla dünya tarihinin çok önemli bir dönemine ışık tutuyor. Müthiş bir araştırma ve çalışma neticesinde ortaya çıkmış olan bu eserin, ülkemizde de başta dünya tarihine meraklı olanlar olmak üzere geniş bir kitleye ulaşacağına yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum." dedi.





- "Tarih tekerrür etmez, bazen kafiye yapar"





Frederick Kempe ise Batı’nın Rusya ile olan ilişkilerinin, tarihte hiç görülmemiş bir seviyede bozulduğu bir dönemde meydana gelen olayların, bugün yeniden incelenmeye değer olduğunu dile getirdi.



Kempe, "O günlerde de şimdiki gibi Kremlin’in liderleri, Batı’nın ve özellikle de Amerika’nın kendi menfaatlerini savunma konusundaki istekliliğini yokluyordu. Krusçev’in başarısız geçen 1961 Viyana zirvesinde Kennedy’i köşeye sıkıştırmasının ardından, iki aydan daha kısa bir süre sonra Sovyet lideri, daha sonra Berlin Duvarı olarak anılacak inşaata Kennedy’nin de rızasıyla başkanlık etti." dedi.



Bunun üzerinden daha henüz bir yıl bile geçmeden, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirecek Küba füze krizinin baş gösterdiğini aktaran Kempe, "Tarih tekerrür etmez, bazen kafiye yapar. Moskova, Batı’nın kararlılığından ve gücünden şüphe duyarsa riskler Ukrayna’dan Washington’a kadar gider." ifadesini kullandı.



Atlantik Konseyi Başkanı da olan Frederick Kempe’nin ilk kez 2011 yılında yayınlanan ve bugüne kadar çok sayıda baskısı yapılarak önemli bir okur kitlesine ulaşan Berlin 1961 kitabında, 20. yüzyılın en belirleyici uluslararası krizlerinden biri çok sayıda bilgi ve belge eşliğinde detaylı bir şekilde ele alınıyor.

The Economist dergisi tarafından “Tarihe damga vurmuş bir yılın muhteşem hikayesi’ olarak değerlendirilen kitap, Doğan Egmont tarafından yayınlandı.