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BEYMEN Club Mersin Forum AVM açıldı

​ BEYMEN Club, 4 Mayıs 2019, Cumartesi günü yeni mağazası BEYMEN Club Mersin Forum AVM’yi hizmete sundu.

BEYMEN Club Mersin Forum AVM açıldı
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BEYMEN Club açıklamasına göre, BEYMEN Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor. Mart ayında BEYMEN Club Agora ve BEYMEN Club Akmerkez mağazalarının açılışını gerçekleştiren BEYMEN Club, 4 Mayıs 2019, Cumartesi günü yeni mağazası BEYMEN Club Mersin Forum AVM’yi hizmete sundu.

209 metrekarelik alan üzerine kurulu BEYMEN Club Mersin Forum AVM, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek BEYMEN Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

BEYMEN Club Mersin Forum AVM, uzman ekibi ile her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.
 
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Beymen ClubBeymen
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