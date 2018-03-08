Beymen'in halka arz başvurusu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ, bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık AŞ'nin (Beymen) halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında Beymen'in halka arzına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şirket Yönetim Kurulu, Beymen sermayesinin yüzde 40'ına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 62 milyon 490 bin TL nominal değerdeki 62 milyon 490 bin paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine karar verdi. Toplanan kesin talebin satışa sunulan paylardan fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9 milyon 373 bin 500 TL nominal değerdeki 9 milyon 373 bin 500 paya kadarlık kısmının, kısmen veya tamamen, ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine karar verdi. İşbu halka arza ilişkin SPK'ya yapılacak halka arz başvurusunun şirketimiz ve Beymen adına gerçekleştirilmesi ve söz konusu başvuru kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer prosedürlerin tamamlanması amacıyla, aracı kurum olarak, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yetkilendirilmesine karar vermiştir."

Açıklamada, bugün itibarıyla Beymen paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunulduğu ifade edildi.